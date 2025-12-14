La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La producción de aceite de oliva en la provincia, los pueblos alejados de la autovía y la nueva dirección de IU centran los titulares vespertinos
Córdoba es, al comienzo de la campaña de recolección de aceituna, la provincia con una mayor producción de aceite de oliva, superando incluso a Jaén. De hecho, según datos del Ministerio, uno de cada seis litros de aceite producidos en España han salido de las almazaras cordobesas. En otro orden de cosas, veinte pueblos de Córdoba tardan más de una hora en acceder a alguna autovía. La esperanza de estos municipios es la conversión de la N-432 en la A-81, que permitiría reducir los tiempos a menos de media hora. Por último, IU Córdoba inicia una nueva etapa tras la celebración de su 26 asamblea local, de la que ha salido una dirección renovada encabezada por Javier Quijada como nuevo coordinador local. Quijada asume el cargo con el objetivo de "dar un nuevo impulso a la organización para convertirla en una herramienta útil al servicio de la ciudadanía cordobesa".
- Córdoba lidera la producción nacional de aceite de oliva al comienzo de la campaña
- Una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba están a más de una hora de conexión por autovía
- Javier Quijada, nuevo coordinador local de IU Córdoba ciudad
