La Confederación de Empresarios asegura que Córdoba está experimentando un importante avance en el Producto Interior Bruto (PIB) derivado, en parte, del auge de la industria. La patronal, que observa "vientos favorables" para las empresas, afirma que el sector aporta alrededor del 14% a la economía de la provincia y la aspiración sería llegar al 20%. En otro orden de cosas, el conocido como 'califa' del movimiento vecinal en Córdoba y presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, analiza en una entrevista a Diario CÓRDOBA el estado actual de la ciudad. Entre otras cuestiones, pide una ITV para las viviendas e insiste en que «tenemos que equilibrar la ciudad; no puede haber barrios olvidados». Por otra parte, tras la inauguración del alumbrado navideño la semana pasada, la luz fue protagonista ayer anunciando que la Navidad está cada vez más cerca y ya se vive de lleno en Córdoba. El espectáculo de drones fue uno de los actos centrales de un día marcado por la programación en torno a las fiestas.

