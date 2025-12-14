La actualidad del domingo 14 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El avance de la industria en el PIB de la provincia, el análisis de Juan Andrés de Gracia sobre el estado de la ciudad y la magia del espectáculo de luces navideño abren los titulares del día
La Confederación de Empresarios asegura que Córdoba está experimentando un importante avance en el Producto Interior Bruto (PIB) derivado, en parte, del auge de la industria. La patronal, que observa "vientos favorables" para las empresas, afirma que el sector aporta alrededor del 14% a la economía de la provincia y la aspiración sería llegar al 20%. En otro orden de cosas, el conocido como 'califa' del movimiento vecinal en Córdoba y presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, analiza en una entrevista a Diario CÓRDOBA el estado actual de la ciudad. Entre otras cuestiones, pide una ITV para las viviendas e insiste en que «tenemos que equilibrar la ciudad; no puede haber barrios olvidados». Por otra parte, tras la inauguración del alumbrado navideño la semana pasada, la luz fue protagonista ayer anunciando que la Navidad está cada vez más cerca y ya se vive de lleno en Córdoba. El espectáculo de drones fue uno de los actos centrales de un día marcado por la programación en torno a las fiestas.
- CECO constata un importante avance del peso de la industria en el PIB cordobés
- Juan Andrés de Gracia, presidente del Movimiento Ciudadano: «Tenemos que equilibrar la ciudad; no puede haber barrios olvidados»
- Córdoba mira al cielo para encender la Navidad
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Los vecinos de El Viso ponen en escena el Auto Sacramental de los Reyes Magos en Córdoba
- El alumnado convierte Salesianos en un Belén viviente lleno de magia
- Tecnología, logística y bares lideran el crecimiento empresarial de Córdoba
- Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
- Un centenar de vecinos protestan contra la "muerte" del casco histórico de Córdoba
Provincia
- Una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba están a más de una hora de conexión por autovía
- Jessica Jiménez asumirá la alcaldía de Belalcázar en funciones tras dimitir Francisco Luis Fernández
- La empresa cordobesa Pegasus se encargará del mantenimiento de los veteranos helicópteros AB-212
Cambio climático
Deportes
- Germán Crespo y su historia en el Córdoba CF: el brillo del doblete de barro
- El Córdoba CF vuelve a chocar contra sus propios límites y se despide de El Arcángel sin tumbar al Eibar
Andalucía
- Andalucía convocará las oposiciones de educación de 2026 sin plazas para maestros: priorizará Secundaria y FP
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba