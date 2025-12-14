Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares

La mañana del 15 de diciembre de 1995 amaneció lluviosa y desapacible en Córdoba, pero nada frenó la curiosidad de miles de cordobeses que esperaban, muchos desde media hora antes, la apertura del nuevo centro de El Corte Inglés en Ronda de los Tejares. A las diez en punto, según el reportaje que publicaba Diario CÓRDOBA aquel día, las puertas del antiguo edificio de Galerías Preciados se abrieron para dar paso a una multitud que inauguraba, sin saberlo, una etapa decisiva en la vida comercial de la ciudad.

Dentro del centro, los directivos vivían una jornada de agitación constante, compartida con los 450 empleados que daban forma al proyecto. De ellos, 232 procedían directamente de la plantilla de Galerías Preciados, integrados tras la compra de la cadena. Su primer director, Antonio Villamor, definió aquel día como «una acogida impresionante», agradeciendo públicamente el respaldo de los cordobeses en un momento clave para la compañía.

El edificio, que aquel invierno aún no mostraba su aspecto definitivo, había recibido únicamente «un pequeño lavado de cara», según recordaba el propio Villamor: arreglos urgentes en suelos, escaparates y aparcamiento para ponerlo en marcha en tiempo récord.

En 2010

Quince años después, la empresa hacía balance y confirmaba que las expectativas iniciales se habían cumplido con creces. Las reformas acometidas supusieron una transformación profunda del inmueble, que dejó muy atrás aquella imagen provisional de 1995.

La cadena subrayaba entonces la fidelidad del público cordobés como la clave de su consolidación en la ciudad y anunciaba proyectos de crecimiento: la próxima apertura del Hipercor de Turruñuelos, la remodelación del centro de Jesús y María y un futuro centro logístico. En la celebración del decimoquinto aniversario, se homenajeó a los más de doscientos empleados que iniciaron su actividad el 15 de diciembre de 1995 y todavía continuaban en la gran superficie de Ronda de los Tejares. Los actos continuaron por la noche con una copa a los 700 trabajadores en el Círculo de la Amistad.

En 2012 nacería su hermano pequeño en la ciudad, El Corte Inglés e Hipercor Ronda de Córdoba, ubicado en plena zona de expansión urbanística, tras un parto que costó al grupo 125 millones de euros.

Dudas sobre su continuidad

La crisis truncó otros proyectos de la compañía en la capital y la provincia, pero el invierno más duro, sin duda, fue el del año 2022. Varios medios de comunicación de ámbito nacional publicaron en noviembre que el grupo planteaba el cierre del mítico El Corte Inglés de Ronda de los Tejares, dentro de un plan de venta de la compañía. Tras unas semanas de incertidumbre el por aquel entonces director comercial en Córdoba, hoy teniente de alcalde del Ayuntamiento, Daniel García-Ibarrola salió a desmentir las informaciones: «Vinimos para quedarnos. No solo no vamos a cerrar ni tenemos ninguna intención de cierre, sino que vamos a seguir apostando por Córdoba como venimos haciendo desde hace 27 años».

Las aguas se calmaron y su sucesor, Juan García Miranda, a las puertas de su jubilación, aseguraba en una entrevista concedida a este periódico en febrero de 2024 que «El Corte Inglés Ronda de los Tejares tiene un futuro despejado y claro para la ciudad de Córdoba. Estamos trabajando en proyectos en Ronda de los Tejares, para que sea mucho más atractivo, más potente la oferta, con lo cual ninguna duda en el recorrido y el futuro de ese centro, es un centro rentable para la empresa y con un potencial increíble».

Treinta inviernos

Hoy, cuando se cumplen treinta años de aquella mañana lluviosa, El Corte Inglés es ya una pieza integrada en la identidad comercial de Córdoba. Tres décadas de campañas, rebajas, desfiles, conciertos y escaparates que han marcado el ritmo del centro urbano y que han convertido el edificio de Tejares en punto de encuentro, referencia de compras y motor económico.

La empresa se ha consolidado, además, como una de las mayores generadoras de empleo en la provincia, con profesiones que van desde la venta y la logística hasta la restauración, la moda o los servicios especializados.

El aniversario invita también a repasar la transformación del entorno. La presencia del centro comercial contribuyó a reforzar la actividad de Ronda de los Tejares y su eje de conexión con Plaza de las Tendillas, impulsando la renovación de comercios y franquicias en la zona.

Algunos cordobeses recordarán el entrar por primera vez en un edificio que simbolizaba modernidad y nuevas posibilidades en aquel 1995. Ese mismo día se acordó en Madrid el nombre euro para la moneda común y se dictó la sentencia además de la histórica ley Bosman, que revolucionó el fútbol europeo al permitir la libre circulación de jugadores.