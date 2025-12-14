Tecnología, logística y bares lideran el crecimiento empresarial de Córdoba

La hostelería es el sector donde se constituyen más empresas en Córdoba, pero en los últimos años se observa «un incremento casi parejo» en la logística y la tecnología, explica Víctor Macías, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE). El dinamismo empresarial se está trasladando a otras actividades y se refleja, además, en una mayor creación de empresas. AJE, al igual que otras voces del tejido productivo cordobés, entiende que el crecimiento «está directamente relacionado con el buen momento que vive Córdoba. La Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) ha supuesto un impulso importante y ya se está notando», afirma su presidente.

Pero, ¿qué se necesita para montar una empresa? Víctor Macías asegura que solo hacen falta «una buena idea y ganas, porque el resto son horas y perseverancia».

Como contrapartida a este clima positivo, destaca «la incertidumbre generada por el Gobierno central» y señala que «cambiar las reglas constantemente perjudica la estabilidad de las empresas y, sobre todo, a las de nueva creación». «Los cambios de última hora no permiten a los empresarios diseñar unos presupuestos realistas, que en los inicios son siempre muy ajustados», explica.

De otra parte, Víctor Macías confirma que la falta de profesionales advertida por diferentes patronales de la provincia afecta también a los jóvenes empresarios. «Es un gran problema para todo el tejido empresarial. Hay mucha gente con formación, pero no necesariamente preparada para trabajar. Quizás deberíamos analizar si el sistema educativo actual es el idóneo», plantea.

Pérdida de tejido

En los últimos días, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha difundido información actualizada sobre las sociedades mercantiles y los datos indican que, en lo que va de 2025 (hasta octubre pasado), han desaparecido 235 empresas en Córdoba. Esta cifra representa un descenso del 16% en comparación con el número de sociedades disueltas en el mismo periodo de 2024.

Acerca de este fenómeno, Víctor Macías recuerda que son numerosos los factores que inciden en la supervivencia de las empresas y uno de ellos es la falta de tesorería o de liquidez en el momento de afrontar el crecimiento. «Cuando una empresa crece necesita un mayor flujo de caja y el sistema fiscal que tenemos actualmente no favorece, precisamente, esto. Este es el principal factor», subraya.

A este respecto, abunda en que «las empresas sufren mucho del tercer al quinto año de vida, es el llamado valle de la muerte», y de hecho, de acuerdo con las estimaciones que facilita a este periódico, casi la mitad cierra en los primeros cinco años de actividad.