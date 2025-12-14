El PSOE de Córdoba llevará al Pleno el entoldado del puente de Electromecánicas

El Grupo Municipal Socialista llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Córdoba un ruego para instar al Gobierno municipal a que reclame a la Junta de Andalucía que trabaje de manera inmediata para desbloquear la situación del puente de Electromecánicas, paso imprescindible para que el proyecto de entoldado anunciado por el PP pueda convertirse, por fin, en una realidad.

"Años de promesas"

La viceportavoz socialista, Mamen González, ha señalado que “los vecinos y vecinas llevan años escuchando anuncios y promesas, pero la realidad es que no hay toldos y no hay soluciones”, según refleja una nota facilitada por el Grupo Municipal Socialista. Para González, el problema actual deriva de que el PP quiso vender como fuera una actuación sin haber hecho antes el trabajo que correspondía, como la obtención de los permisos necesarios y la coordinación con las administraciones implicadas. “El PP llegó incluso a arrancar los trabajos con un claro interés electoralista, sin tener resueltos los informes técnicos ni la coordinación previa. Hoy, años después, el balance es evidente: mucho anuncio y cero resultados”, ha lamentado González.

La edil socialista ha subrayado que ahora existen informes que obligan a revisar el estado del puente por parte de la Junta de Andalucía, lo que ha paralizado el proyecto y ha dejado en evidencia “una forma de gobernar basada en la propaganda y no en la gestión responsable”.

Desde el PSOE insisten en que llevar este asunto al Pleno responde a la necesidad de dar una respuesta clara a las personas que cruzan ese puente a diario, con sol o con lluvia, y que siguen esperando una actuación comprometida y anunciada. “No se puede jugar con las expectativas de la gente ni utilizar los barrios como escaparate electoral”, ha advertido.

“El PP tiene que dejar de poner excusas y ponerse a trabajar para desbloquear la situación. Los cordobeses y cordobesas no quieren más anuncios: quieren soluciones y fechas”, ha concluido Mamen González.