Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IndustriaCrecimiento empresarialEspectáculo de dronesPueblos lejos de la autovíaJuan Andrés de GraciaEl Corte InglésAlcaldía de BelalcázarCórdoba CFEl tiempo
instagramlinkedin

Infraestructuras

El PSOE de Córdoba llevará al Pleno el entoldado del puente de Electromecánicas

Elevará un ruego para instar al Gobierno municipal a que reclame a la Junta de Andalucía el desbloqueo de la situación

Puente por encima de las vías del tren en las inmediaciones de Electromecánicas.

Puente por encima de las vías del tren en las inmediaciones de Electromecánicas. / FRANCISCO GONZALEZ

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Grupo Municipal Socialista llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Córdoba un ruego para instar al Gobierno municipal a que reclame a la Junta de Andalucía que trabaje de manera inmediata para desbloquear la situación del puente de Electromecánicas, paso imprescindible para que el proyecto de entoldado anunciado por el PP pueda convertirse, por fin, en una realidad.

 "Años de promesas"

La viceportavoz socialista, Mamen González, ha señalado que “los vecinos y vecinas llevan años escuchando anuncios y promesas, pero la realidad es que no hay toldos y no hay soluciones”, según refleja una nota facilitada por el Grupo Municipal Socialista. Para González, el problema actual deriva de que el PP quiso vender como fuera una actuación sin haber hecho antes el trabajo que correspondía, como la obtención de los permisos necesarios y la coordinación con las administraciones implicadas. “El PP llegó incluso a arrancar los trabajos con un claro interés electoralista, sin tener resueltos los informes técnicos ni la coordinación previa. Hoy, años después, el balance es evidente: mucho anuncio y cero resultados”, ha lamentado González.

La edil socialista ha subrayado que ahora existen informes que obligan a revisar el estado del puente por parte de la Junta de Andalucía, lo que ha paralizado el proyecto y ha dejado en evidencia “una forma de gobernar basada en la propaganda y no en la gestión responsable”.

Desde el PSOE insisten en que llevar este asunto al Pleno responde a la necesidad de dar una respuesta clara a las personas que cruzan ese puente a diario, con sol o con lluvia, y que siguen esperando una actuación comprometida y anunciada. “No se puede jugar con las expectativas de la gente ni utilizar los barrios como escaparate electoral”, ha advertido.

Noticias relacionadas y más

El PP tiene que dejar de poner excusas y ponerse a trabajar para desbloquear la situación. Los cordobeses y cordobesas no quieren más anuncios: quieren soluciones y fechas”, ha concluido Mamen González.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  3. El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
  4. El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
  5. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  6. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  7. La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
  8. ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba

La Junta abre plazo hasta el 5 de enero para solicitar las becas 6.000, Segunda Oportunidad y Adriano

La Junta abre plazo hasta el 5 de enero para solicitar las becas 6.000, Segunda Oportunidad y Adriano

Economía autoriza 9,3 millones en incentivos para dos proyectos empresariales de Córdoba

El PSOE de Córdoba llevará al Pleno el entoldado del puente de Electromecánicas

El PSOE de Córdoba llevará al Pleno el entoldado del puente de Electromecánicas

Investigado en Córdoba por conducir de forma temeraria sin tener el carnet

Investigado en Córdoba por conducir de forma temeraria sin tener el carnet

Los platos en el aire de la candidata Montero: del caso Salazar a la SEPI y todas las crisis que cercan a la voz de Sánchez en Andalucía

Los platos en el aire de la candidata Montero: del caso Salazar a la SEPI y todas las crisis que cercan a la voz de Sánchez en Andalucía

¿Vuelve la lluvia a Córdoba? La Aemet actualiza sus previsiones por el paso de la borrasca Emilia

¿Vuelve la lluvia a Córdoba? La Aemet actualiza sus previsiones por el paso de la borrasca Emilia

Treinta años del cambio comercial más relevante, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares

Treinta años del cambio comercial más relevante, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares

Juan Andrés de Gracia, presidente del Movimiento Ciudadano: «Tenemos que equilibrar la ciudad; no puede haber barrios olvidados»

Juan Andrés de Gracia, presidente del Movimiento Ciudadano: «Tenemos que equilibrar la ciudad; no puede haber barrios olvidados»
Tracking Pixel Contents