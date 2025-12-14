Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IndustriaPueblos lejos de la autovíaSubida a las ErmitasEl Corte InglésEspectáculo de dronesBelén Sector SurIU CórdobaAlcaldía de BelalcázarEl tiempo
instagramlinkedin

Colectivo A Desalambrar

Nueva movilización por el deterioro del arroyo Pedroche

El colectivo alerta de residuos, ocupaciones ilegales y falta de coordinación entre administraciones en el tramo urbano y no urbano

Manifestantes del colectivo A Desalambrar, junto al cauce del arroyo Pedroche.

Manifestantes del colectivo A Desalambrar, junto al cauce del arroyo Pedroche. / CÓRDOBA

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

El colectivo A Desalambrar ha vuelto a movilizarse este domingo para denunciar el abandono institucional que, a su juicio, sufre este cauce. La acción se enmarca en las rutas reivindicativas que el colectivo convoca cada primer domingo de mes y tiene como objetivo visibilizar la acumulación de residuos, las ocupaciones ilegales y la falta de coordinación entre administraciones.

Durante la marcha, una treintena participantes han puesto el foco en el tramo urbano del arroyo, donde han denunciado la presencia continuada de residuos de gran tamaño —colchones, somieres o electrodomésticos— cuya retirada, aseguran, recae principalmente en el trabajo voluntario de los vecinos. Según la plataforma, el Ayuntamiento no asume la limpieza del cauce—.

La movilización ha continuado hacia la zona no urbana, a partir del Puente de Hierro, donde han alertado de un aumento de ocupaciones que afectan a espacios de valor patrimonial y ambiental, como la acequia romana o el molino de San Marcos. Estas ocupaciones, señalan, incluyen vallados con materiales de desecho que llegan a obstaculizar el propio arroyo.

El colectivo ha denunciado además el cruce de responsabilidades entre Ayuntamiento y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, así como la falta de avances tras la aprobación en pleno de una moción para declarar el arroyo reserva natural fluvial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  3. El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
  4. El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
  5. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  6. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  7. La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
  8. ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba

Nueva movilización por el deterioro del arroyo Pedroche

Nueva movilización por el deterioro del arroyo Pedroche

Un Belén hecho con corazón en el Sector Sur

Un Belén hecho con corazón en el Sector Sur

Javier Quijada, nuevo coordinador local de IU Córdoba ciudad

Javier Quijada, nuevo coordinador local de IU Córdoba ciudad

La Junta abre plazo hasta el 5 de enero para solicitar las becas 6.000, Segunda Oportunidad y Adriano

La Junta abre plazo hasta el 5 de enero para solicitar las becas 6.000, Segunda Oportunidad y Adriano

Economía autoriza 9,3 millones en incentivos para dos proyectos empresariales de Córdoba

El PSOE de Córdoba llevará al Pleno el entoldado del puente de Electromecánicas

El PSOE de Córdoba llevará al Pleno el entoldado del puente de Electromecánicas

Investigado en Córdoba por conducir de forma temeraria sin tener el carnet

Investigado en Córdoba por conducir de forma temeraria sin tener el carnet

Los platos en el aire de la candidata Montero: del caso Salazar a la SEPI y todas las crisis que cercan a la voz de Sánchez en Andalucía

Los platos en el aire de la candidata Montero: del caso Salazar a la SEPI y todas las crisis que cercan a la voz de Sánchez en Andalucía
Tracking Pixel Contents