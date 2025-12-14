Nueva movilización por el deterioro del arroyo Pedroche

El colectivo A Desalambrar ha vuelto a movilizarse este domingo para denunciar el abandono institucional que, a su juicio, sufre este cauce. La acción se enmarca en las rutas reivindicativas que el colectivo convoca cada primer domingo de mes y tiene como objetivo visibilizar la acumulación de residuos, las ocupaciones ilegales y la falta de coordinación entre administraciones.

Durante la marcha, una treintena participantes han puesto el foco en el tramo urbano del arroyo, donde han denunciado la presencia continuada de residuos de gran tamaño —colchones, somieres o electrodomésticos— cuya retirada, aseguran, recae principalmente en el trabajo voluntario de los vecinos. Según la plataforma, el Ayuntamiento no asume la limpieza del cauce—.

La movilización ha continuado hacia la zona no urbana, a partir del Puente de Hierro, donde han alertado de un aumento de ocupaciones que afectan a espacios de valor patrimonial y ambiental, como la acequia romana o el molino de San Marcos. Estas ocupaciones, señalan, incluyen vallados con materiales de desecho que llegan a obstaculizar el propio arroyo.

El colectivo ha denunciado además el cruce de responsabilidades entre Ayuntamiento y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, así como la falta de avances tras la aprobación en pleno de una moción para declarar el arroyo reserva natural fluvial.