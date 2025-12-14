La Junta abre plazo hasta el 5 de enero para solicitar las becas 6.000, Segunda Oportunidad y Adriano

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha convocado las becas 6000, Segunda Oportunidad (BASO) y Adriano para el curso 2025/26, que están especialmente orientadas a apoyar al alumnado perteneciente a familias con rentas bajas con el fin de que pueda continuar o retomar sus estudios, según informó en una nota la Junta de Andalucía. El plazo para solicitar las ayudas, financiadas con una partida de más de 29 millones de euros de recursos propios de la Junta, está abierto hasta el próximo 5 de enero.

Beca 6000

La Beca 6000, con un presupuesto de 28 millones de euros, tiene como finalidad incentivar la permanencia del alumnado en el sistema tras los estudios obligatorios. Está ligada al esfuerzo y exige a sus beneficiarios la asistencia al centro docente. La percepción de la ayuda se supedita al progreso satisfactorio en las evaluaciones que se realicen a lo largo del curso y la superación de todas las asignaturas cursadas.

Esta beca tiene como fin facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Medio de FP Inicial. En concreto, los estudiantes de familias con rentas bajas que terminen la enseñanza obligatoria percibirán 6.000 euros anuales para que puedan continuar sus estudios evitando así el abandono escolar temprano.

Los estudiantes que optan a la Beca 6000 deben de estar en posesión del título de Graduado en ESO y estar matriculados del curso completo de Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional en un centro docente de Andalucía. Además, no pueden estar realizando ninguna actividad laboral ni estar inscritos como demandantes de empleo.

Segunda Oportunidad (BASO)

Por su parte, la Consejería ha convocado 100 becas de Segunda Oportunidad (BASO), que tiene como principal objetivo ayudar a los jóvenes de entre 18 y 24 años que abandonaron por razones diversas su formación para que puedan completar sus estudios de ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio o de Artes Plásticas y Diseño, facilitando la obtención de una titulación y de esta manera mejorar las posibilidades de encontrar un empleo.

Esta beca tiene como propósito fundamental fomentar los principios de equidad e igualdad de oportunidades, de forma que la ayuda actúe como correctoras de las desigualdades socioeconómicas y facilite el desarrollo educativo de los estudiantes independientemente de su situación familiar.

Los estudiantes que quieran acceder tanto a la Beca 6000 como a la de Segunda Oportunidad deberán participar en la convocatoria general de becas del Ministerio de Educación y FP y adjuntar una copia de la solicitud a la convocatoria andaluza.

Beca Adriano

En cuanto a la Beca Adriano, tiene como finalidad evitar la exclusión y el abandono educativo ligados a los recursos económicos de la unidad familiar, evitando una diferenciación no justificada en el tratamiento de rendimiento académico exigido al alumnado en general y al alumnado beneficiario de becas, así como favorecer la continuación de todos los estudiantes en los estudios posobligatorios.

Para beneficiarse de esta ayuda, los aspirantes deberán cursar estudios oficiales en la modalidad presencial en centros docentes no universitarios de Andalucía en las enseñanzas de Bachillerato, de segundo curso de Grado Medio de Formación Profesional, Enseñanzas Profesionales de Música y Danza, de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas y de Enseñanzas de Grado Superior de FP, de Artes Plástica y Diseño y de las Enseñanzas Deportivas, así como Enseñanzas Artísticas Superiores.

Además, el alumnado tiene que haber obtenido una nota media igual o superior a 5 puntos e inferior a la nota mínima establecida por el Ministerio, cuando ésta se fije por encima de 5 puntos, y tener una renta y patrimonio familiar que no superen lo establecido en la convocatoria general de becas, entre otros requisitos. La Beca Adriano tiene una dotación presupuestaria de 550.000 euros y cada beneficiario recibirá una cuantía de 1.700 euros.

La solicitud de las tres becas se cumplimentará preferentemente mediante el formulario electrónico que se encuentra disponible en la Secretaría Virtual de los centros educativos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/). Una vez rellenada, la solicitud deberá ser firmada y presentada telemáticamente por la persona interesada o su representante legal, en el caso de ser menor de 18 años, enviándola por el procedimiento electrónico establecido, que quedará finalizado una vez que se obtenga el resguardo de la solicitud.