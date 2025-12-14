Inteligencia artificial
José Álvaro Ruiz, socio de Blakia: "Lo que más nos piden es automatizar la comunicación con el cliente con chatbot"
La agencia se dedica a implantar «la herramienta número 1, la IA» en las empresas, con objeto de ahorrar costes, aumentar la eficiencia operativa e incrementar la facturación
José Álvaro Ruiz tiene 25 años de edad y en enero de este año constituyó la agencia de inteligencia artificial avanzada Blakia junto a Francisco Olmedo. Se dedican a implantar «la herramienta número 1, la IA» en las empresas, con objeto de ahorrar costes, aumentar la eficiencia operativa e incrementar, finalmente, la facturación. «Somos capaces de diseñar herramientas complejas a medida, que pueden llegar a cualquier empresa, desde autónomos a grandes sociedades», explica. Valga como ejemplo uno de sus proyectos más conocidos, el chatbot de la Feria de Córdoba. De hecho, afirma que «lo que más nos solicitan las empresas es automatizar la comunicación con el cliente mediante chatbot, este es nuestro producto estrella».
Blakia, que es miembro de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), cuenta en la actualidad con el trabajo de sus dos socios, pero en 2026 espera incorporar a tres profesionales en prácticas, «con opciones reales de contratación». Acerca de su día a día, este joven empresario detalla que, principalmente, teletrabajan y cuando necesitan celebrar reuniones utilizan los espacios de Baobab o de El Patio, del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec).
José Álvaro Ruiz detalla que, a nivel personal, su jornada se centra en el trabajo y el deporte, aunque todavía le queda tiempo para otra actividad, la de modelo, y es que este año ha sido elegido Míster Córdoba.
