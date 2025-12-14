Javier Quijada, elegido nuevo coordinador local de IU Córdoba ciudad

Izquierda Unida (IU) Córdoba ciudad inicia una nueva etapa tras la celebración de su 26 asamblea local, de la que ha salido una dirección renovada encabezada por Javier Quijada como nuevo coordinador local. Quijada asume el cargo con el objetivo de "dar un nuevo impulso a la organización para convertirla en una herramienta útil al servicio de la ciudadanía cordobesa".

La nueva dirección incorpora además una figura organizativa inédita hasta ahora: la Coordinación de la Comisión Colegiada, concebida como el máximo órgano de dirección de IU Córdoba y que estará encabezada por Paqui Delgado. Desde la organización subrayan que este órgano refuerza “un modelo de liderazgo colectivo, compartido y profundamente feminista” en la dirección local.

Una etapa que nace del consenso interno

IU Córdoba destaca que esta nueva etapa nace desde el consenso interno, con "ganas de trabajar de manera conjunta y con una voluntad clara de construcción colectiva". En ese sentido, la organización defiende que "amar lo que hacemos, ensanchar el alma y pensar en común es la base de una organización viva, cohesionada y con ilusión por transformar nuestra ciudad".

La dirección resultante combina la experiencia de personas que formaban parte del equipo saliente con la incorporación de nuevas energías, un equilibrio que IU considera “clave” para afrontar una etapa marcada por la “necesidad de reforzar la militancia, recuperar presencia en los barrios y reconstruir una organización sólida tras años complejos para el espacio de la izquierda”.

La formación de izquierdas reconoce un "debilitamiento organizativo"

El diagnóstico de partida de la nueva dirección es claro: IU Córdoba arrastra un debilitamiento organizativo que debe afrontarse con "serenidad y determinación". Por ello, la prioridad absoluta pasa por reforzar la organización a través de dos líneas estratégicas fundamentales.

La primera de ellas es recuperar e incrementar la militancia, tanto mediante el reencuentro con militantes que se han alejado en los últimos años como con la incorporación de nueva militancia joven y comprometida en barrios, colectivos y movimientos sociales. La segunda línea se centra en reactivar los distritos y barrios como "espacios reales de debate y decisión", apostando por una organización de abajo arriba, donde las propuestas nazcan en la militancia y en la ciudad y se trasladen posteriormente al ámbito institucional.

La "escucha activa a la ciudadanía", un eje central

En su relación con la ciudad, IU Córdoba sitúa como eje central "la escucha activa a la ciudadanía", asociaciones vecinales, colectivos y movimientos sociales, con el objetivo de identificar referentes sociales y trasladar sus demandas al grupo municipal para su defensa frente a un gobierno del Partido Popular que, sostienen, "gobierna de espaldas a las necesidades reales de la mayoría social".

La nueva dirección reafirma asimismo su apuesta por "la unidad de la izquierda y la unidad de acción", convencida de que "cuando la izquierda se organiza, coopera y genera referentes claros, la ciudadanía gana".

IU llama a la militancia con una vocación "claramente feminista"

La Asamblea Local se cerró con un llamamiento "a toda la militancia, a la que está, a la que no pudo estar y a la que nunca se fue del todo", y con la reivindicación de una organización "claramente feminista, con rostro de mujer, en la que las compañeras se sientan reconocidas, seguras y protagonistas". "Sin feminismo no hay organización fuerte ni transformación posible", subraya la dirección, que se marca como objetivo construir una "IU violeta, de igualdad real y coherente en su práctica cotidiana".

La organización ha querido reconocer expresamente el trabajo de la dirección saliente, poniendo en valor su labor tanto en el ámbito institucional como en la calle. "Ha sido una dirección comprometida con la defensa de los derechos y las reivindicaciones de la ciudadanía, presente en la lucha por unos servicios públicos de calidad, el feminismo, la protección del medio ambiente y las políticas sociales, y siempre del lado de la mayoría social de Córdoba", señalan desde IU.