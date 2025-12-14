Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IndustriaCrecimiento empresarialEspectáculo de dronesPueblos lejos de la autovíaJuan Andrés de GraciaEl Corte InglésAlcaldía de BelalcázarCórdoba CFEl tiempo
instagramlinkedin

Sucesos

Investigado en Córdoba por conducir de forma temeraria sin tener el carnet

El sospechoso huyó a gran velocidad por la A-4 y sufrió un siniestro vial antes de ser detenido por la misma patrulla que había intentado auxiliarle

Varios vehículos de la Guardia Civil de Córdoba, en imagen de archivo.

Varios vehículos de la Guardia Civil de Córdoba, en imagen de archivo. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Guardia Civil ha investigado a un conductor en Córdoba como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial, uno por conducción temeraria y otro por conducir sin haber obtenido nunca el permiso, tras protagonizar una huida a gran velocidad por la autovía A-4 y sufrir posteriormente un siniestro vial.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de noviembre, cuando componentes del Subsector de Tráfico acudieron a señalizar un vehículo averiado cuyo conductor se había ausentado del lugar. En el punto permanecía otra persona encargada del vehículo, que carecía de permiso de conducir, hasta su retirada por una grúa de asistencia, explica la Guardia Civil en una nota de prensa.

Puso en riesgo al resto de usuarios de la autovía

Durante el servicio, los agentes volvieron a observar la circulación del mismo vehículo, esta vez conducido por la persona previamente identificada. "Tras ordenarle que detuviera la marcha, el conductor desobedeció las señales de alto y emprendió la huida por la A-4 a gran velocidad, poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía", explica la nota. Finalmente, debido a la velocidad inadecuada y a las condiciones de una zona de obras, el vehículo sufrió una salida de vía, momento en el que el individuo fue detenido por la misma patrulla.

Por estos hechos, la Guardia Civil lo ha investigado como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial, que pueden conllevar penas de prisión de seis meses a dos años, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de uno a seis años, así como multas o trabajos en beneficio de la comunidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  3. El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
  4. El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
  5. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  6. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  7. La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
  8. ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba

La Junta abre plazo hasta el 5 de enero para solicitar las becas 6.000, Segunda Oportunidad y Adriano

La Junta abre plazo hasta el 5 de enero para solicitar las becas 6.000, Segunda Oportunidad y Adriano

Economía autoriza 9,3 millones en incentivos para dos proyectos empresariales de Córdoba

El PSOE de Córdoba llevará al Pleno el entoldado del puente de Electromecánicas

El PSOE de Córdoba llevará al Pleno el entoldado del puente de Electromecánicas

Investigado en Córdoba por conducir de forma temeraria sin tener el carnet

Investigado en Córdoba por conducir de forma temeraria sin tener el carnet

Los platos en el aire de la candidata Montero: del caso Salazar a la SEPI y todas las crisis que cercan a la voz de Sánchez en Andalucía

Los platos en el aire de la candidata Montero: del caso Salazar a la SEPI y todas las crisis que cercan a la voz de Sánchez en Andalucía

¿Vuelve la lluvia a Córdoba? La Aemet actualiza sus previsiones por el paso de la borrasca Emilia

¿Vuelve la lluvia a Córdoba? La Aemet actualiza sus previsiones por el paso de la borrasca Emilia

Treinta años del cambio comercial más relevante, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares

Treinta años del cambio comercial más relevante, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares

Juan Andrés de Gracia, presidente del Movimiento Ciudadano: «Tenemos que equilibrar la ciudad; no puede haber barrios olvidados»

Juan Andrés de Gracia, presidente del Movimiento Ciudadano: «Tenemos que equilibrar la ciudad; no puede haber barrios olvidados»
Tracking Pixel Contents