Investigado en Córdoba por conducir de forma temeraria sin tener el carnet

La Guardia Civil ha investigado a un conductor en Córdoba como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial, uno por conducción temeraria y otro por conducir sin haber obtenido nunca el permiso, tras protagonizar una huida a gran velocidad por la autovía A-4 y sufrir posteriormente un siniestro vial.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de noviembre, cuando componentes del Subsector de Tráfico acudieron a señalizar un vehículo averiado cuyo conductor se había ausentado del lugar. En el punto permanecía otra persona encargada del vehículo, que carecía de permiso de conducir, hasta su retirada por una grúa de asistencia, explica la Guardia Civil en una nota de prensa.

Puso en riesgo al resto de usuarios de la autovía

Durante el servicio, los agentes volvieron a observar la circulación del mismo vehículo, esta vez conducido por la persona previamente identificada. "Tras ordenarle que detuviera la marcha, el conductor desobedeció las señales de alto y emprendió la huida por la A-4 a gran velocidad, poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía", explica la nota. Finalmente, debido a la velocidad inadecuada y a las condiciones de una zona de obras, el vehículo sufrió una salida de vía, momento en el que el individuo fue detenido por la misma patrulla.

Por estos hechos, la Guardia Civil lo ha investigado como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial, que pueden conllevar penas de prisión de seis meses a dos años, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de uno a seis años, así como multas o trabajos en beneficio de la comunidad.