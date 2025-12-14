Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 14 de diciembre de 2025

Teatro familiar

‘Operación ópera’

La compañía Diabulos in Música representa este espectaculo de lírica y misterio donde el público es partícipe del desarrollo de la acción. Recomendado para niños y niñas de 8 a 14 años.

CÓRDOBA. Teatro Góngora.

Jesús y María.

12.00 horas.

Espectáculo

‘Peter Pan: el ballet de Nunca Jamás’

La compañía amateur Danza Avanti interpreta esta historia luminosa de libertad, amistad y fantasía que se cuenta a través de la danza, transportando al público al mundo mágico donde los niños jamás crecen.

CÓRDOBA. Teatro Avanti.

María Auxiliadora, s/n.

18.00 horas.

Exposición

Visita guiada

Visita guiada a la exposición Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro, 1.

11.00 horas.

Érase una vez...

‘Creer es poder. Magia de la mente’, espectáculo de mentalismo

Tony Bright, uno de los mentalistas más prestigiosos de España, lleva a escena este espectáculo donde los niños se lo pasan como adultos y los adultos vuelven a ser niños.

CÓRDOBA. Cine Fuenseca.

Plaza de la Fuenseca, 1.

13.00 horas.

Navidad flamenca

Zambomba de Ezequiel Benítez

El artista Ezequiel Benítez presenta una propuesta de flamenco que destaca por su frescura, compás y gran solvencia escénica, logrando conectar con el público gracias a una interpretación enérgica y muy comunicativa del repertorio tradicional.

CÓRDOBA. Posada del Potro.

Plaza del Potro.

12.00 horas.

Música

Muestra de corales cordobesas

A las 12.00 actuará el Coro Averroes de la Universidad de Córdoba y a las 20.00 horas, la Coral Real Peña El Limón de Ramón Medina.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.

Ambrosio de Morales.

12.00 y 20.00 horas.

Musical

‘Mamma mía!’ en el Gran Teatro

El Gran Teatro acoge el musical Mamma mía! Localidades: de 25 a 70 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro.

Bulevar del Gran Capitán.

16.30 horas.

