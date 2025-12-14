Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 14 de diciembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 15 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Antonio Camargo Bello
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Miguel Jiménez Jiménez
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Rafael Bellido Romero
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
María García Cano
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Manuel Arenas Puntas
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Joaquina Carballo Gómez
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
