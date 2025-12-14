Los fallecidos en Córdoba el domingo 14 de diciembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 15 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Camargo Bello

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Miguel Jiménez Jiménez

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafael Bellido Romero

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

María García Cano

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Manuel Arenas Puntas

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Joaquina Carballo Gómez

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.