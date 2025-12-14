Economía autoriza 9,3 millones en incentivos para dos proyectos empresariales de Córdoba

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social ha autorizado a través de Andalucía Trade una serie de incentivos por valor de 14,4 millones de euros, cofinanciados a través del Programa Andalucía FEDER 2021-2027, para el desarrollo de cinco proyectos empresariales que conllevan una inversión global de 27,7 millones de euros.

Estos proyectos han sido analizados por el consejo rector de la agencia pública empresarial, celebrado esta semana y presidido por la consejera, Carolina España, quien ha valorado que “son proyectos con inversiones que van desde las dos hasta los cinco millones de euros que, por su volumen, suponen un revulsivo para sus entornos económicos en las provincias de Cádiz, Córdoba y Sevilla”, informa la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

Iniciativas apoyadas en Puente Genil y Villarrubia

En Córdoba hay dos iniciativas, la primera de ellas presentada por Comercial Distribuidora de Maquinaria y Rodillo SL (Codimar), en Puente Genil, para construir una nueva sede, que supone una inversión subvencionable de 9,35 millones, y para el que se ha aprobado un incentivo de 5,05 millones de euros.

Asimismo, se ha aprobado el proyecto para la nueva sede de Talleres Corral Mecanizados SL, de Villarrubia, empresa referente nacional en la fabricación de componentes soldados de alta seguridad, con acreditaciones europeas de máximo nivel y especializada en el sector ferroviario, que recibirá un incentivo de 4,25 millones para una inversión subvencionable de 7,88 millones de euros.

Por su parte, los dos proyectos sevillanos son los de Llopis Servicios Ambientales SL y Laboratorio Agrama SL. El primero consiste en la ampliación de la planta de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos y una reorganización para adecuar las edificaciones existentes, con un incentivo de 1,13 millones para una inversión subvencionable de 3,06 millones. En el caso de Laboratorio Agrama SL, se trata de la construcción la nueva sede, lo que supondrá una inversión subvencionable de 3,87 millones de euros, para la que se ha aprobado un incentivo de 2,09 millones.

Por último, el proyecto de Cádiz es el de Montajes Cambel Europa SA en Puerto Real, para la puesta en funcionamiento de unas nuevas instalaciones para la fabricación de estructuras flotantes y componentes para instalaciones eólicas marinas, que recibirá un incentivo de 1,9 millones para una inversión subvencionable de 3,5 millones de euros.

La respuesta de las empresas

La consejera Carolina España ha señalado que las empresas están respondiendo a las convocatorias de incentivos impulsadas por Andalucía Trade “a un ritmo vertiginoso”.

De hecho, “en poco más de un tercio del periodo de vigencia de estas órdenes, las empresas han consumido ya más de la mitad, el 57,4%, del presupuesto inicial para estas líneas de ayudas”.

Así, de los 244 millones de euros de las convocatorias puestas en marcha en verano de 2024 para proyectos de desarrollo industrial e I+D+i empresarial hasta 2027, se han aprobado ya incentivos por 140 millones. “Ello nos ha permitido aprobar, hasta el momento, la puesta en marcha de 521 proyectos que suponen una inversión empresarial de 292 millones de euros”.

En cada proyecto Andalucía Trade subvenciona de media prácticamente la mitad de la inversión (47,7% de la inversión subvencionable), diez puntos por encima de la cantidad que se subvencionaba en la última orden vigente.

“Esta respuesta es la muestra más palpable de que el Gobierno de Juanma Moreno trabaja codo con codo con los empresarios. Por cada euro que invierten ellos en sus proyectos, la Junta aporta otro euro a través de estas ayudas. Creemos en las empresas y en sus proyectos y tal y como siempre hemos defendido somos un Gobierno aliado de las empresas”, ha concluido Carolina España.