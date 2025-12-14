CECO constata un importante avance del peso de la industria en el PIB cordobés

«No me gusta la expresión de cambio de modelo productivo. Córdoba sigue siendo un modelo productivo del agroalimentario, del turismo, de la cultura, de servicios absolutamente básicos y necesarios. Sí es verdad que se está experimentando un importante avance en el Producto Interior Bruto (PIB) que la industria aporta». Con estas palabras define Antonio Díaz, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y de la Cámara de Comercio, la evolución observada por la patronal en el tejido productivo cordobés.

Antonio Díaz admite que «todavía está lejos de conseguirse ese 20% del PIB, que sería la cifra ideal en la aportación de la industria. Ahora se está avanzando en esa línea, estamos ya en torno al 14% y veníamos de cifras del 10% o el 11%. Tenemos que seguir trabajando para que la dinamización empresarial en base a la industria, a la industria tecnológica y a la industria 4.0, siga empujando en creación de empleo y en PIB», anima el presidente de los empresarios.

Trabajadores de la industria en Córdoba. / A.J.González

En los últimos días, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha difundido informaciones que confirman el crecimiento empresarial experimentado en la provincia. De este modo, el Directorio Central de Empresas (Dirce) indica que el tejido productivo ha crecido por tercer año consecutivo y ahora está conformado por 46.820 sociedades, lo que representa un aumento de 309 respecto a 2024.

En 2021, el Ministerio de Defensa anunció que Córdoba sería la sede de la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) General Javier Varela y, desde entonces, vive el revulsivo que los agentes económicos y sociales esperaban. En este sentido, acerca del crecimiento empresarial detectado en el presente 2025, Antonio Díaz afirma que «viene de 2023 y 2024, donde se ha empezado a ver movimientos importantes de empresas que han fijado en Córdoba su punto de mira para hacer inversión, para traslados o ampliaciones. Es verdad que en 2025 se han comunicado ya públicamente esas decisiones empresariales, aunque vienen de atrás».

Crece el empleo

En su opinión, este escenario tiene sus resultados y es que en la actualidad Córdoba cuenta con más trabajadores por cuenta ajena dados de alta en la Seguridad Social. Tenía 210.593 afiliados en el régimen general el pasado noviembre, 6.895 más que hace un año. También ha aumentado el número de empresas y las exportaciones «están creciendo exponencialmente. Ya estamos llegando, casi, a los 2.500 millones de euros y uno de los principales productos es el cobre y el metal», puntualiza el presidente de la Cámara.

Trabajadores en el sector del cobre. / AJ GONZÁLEZ

«Los números han ido mejorando sustancialmente y para el año que viene esperamos que el PIB, me remito a estudios de CaixaBank, pueda llegar al 2,1% de incremento en España. Lógicamente, tendrá su repercusión, posiblemente incluso más, en Andalucía y en Córdoba. Son momentos amables y con viento a favor para la economía cordobesa y para el mundo de la empresa», valora Antonio Díaz.

No obstante, la patronal insiste en las reivindicaciones del tejido productivo para continuar desarrollándose, entre las que se hallan la potencia eléctrica, el agua, las infraestructuras de transporte, una reducción de la presión fiscal y la potenciación de los convenios colectivos. Precisamente, en los últimos días UGT y CCOO han anunciado que la subida salarial y la reducción de la jornada laboral serán dos claves en la negociación de 2026. «La puerta está abierta. Hay que negociar y hacerlo con profesionalidad», responde el presidente de los empresarios.