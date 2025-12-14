CECO alerta de que existe «mucha preocupación» por la falta de trabajadores

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y de la Cámara de Comercio, Antonio Díaz, confirma que la falta de trabajadores «preocupa y mucho» en la provincia. «No se encuentran profesionales preparados para desarrollar distintos puestos de trabajo», subraya.

Al hilo de la queja manifestada en los últimos tiempos desde diferentes sectores económicos en la provincia como la construcción, el campo, la joyería, la hostelería y el metal, este responsable detalla que «no solamente en el mundo de la industria, donde puede estar produciéndose, digamos, la cacería del profesional en el mundo empresarial, sino también en la hostelería, en el comercio y en los servicios en general hay una falta de profesionales».

Es más, destaca que, como viene advirtiendo la asociación Construcor, «en la construcción no se encuentran profesionales, cuando Córdoba va a experimentar un auge importantísimo en el sector, que ya lo está viviendo, pero también a partir de los próximos años, porque hace falta construir mucho, ya que va a ser mucha la demanda en Córdoba».

Ante este escenario, las patronales empresariales están planteando diferentes iniciativas como la formación y captación de los profesionales. En algunos casos, entre sus actuaciones incluyen la búsqueda de trabajadores extranjeros y barajan incluso fórmulas para su búsqueda e incorporación en los países de origen.