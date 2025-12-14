El Camino Mozárabe, la ruta que une Al-Ándalus con Santiago

El Camino Mozárabe es una de las vías históricas que conducen a Santiago de Compostela desde el sur de la Península Ibérica. Nace en Almería, Málaga, Granada o Jaén, y atraviesa el valle del Guadalquivir pasando por Córdoba para continuar hasta Mérida, desde donde coincide con el camino jacobeo de la Vía de la Plata hacia el norte. Así, desde estas provincias andaluzas parten itinerarios señalizados que se unen en Mérida para continuar por Cáceres, Salamanca y Zamora. Aquí, los peregrinos continúan por el Camino Mozárabe Sanabrés para llegar hasta Orense en dirección a Santiago de Compostela.

En el camino del siglo XXI "se conjugan la vivencia tradicional de la devoción y la búsqueda de la autorrealización personal del hombre moderno", según explica Isidro Rodríguez, presidente de la asociación de Amigos del Camino Santiago-Camino Mozárabe, en su web, y asegura que para la sociedad actual, el Camino de Santiago "contribuye al pluralismo cultural, al diálogo interreligioso y al respeto por las creencias, así como al desarrollo sostenible del turismo. En lo personal, son etapas de búsqueda de paz interior y de armonía con el prójimo y la naturaleza".

Los peregrinos de la ruta son de largo recorrido y, según la asociación, por este camino transitan personas de múltiples nacionalidades "que van dejando constancia de su paso por el corazón de la vieja Al-Ándalus". El recorrido es tan diverso que va desde la soledad del campo, la naturaleza histórica o las zonas más monumentales de lugares tan alejados como Almería, Granada, Jaén, Málaga o Córdoba.

Paisajes variados

Los caminos, detalla la Junta de Andalucía, pasan por paisajes muy variados, "desde agrestes macizos, como la Subbética Cordobesa, la Sierra Sur de Jaén o El Torcal malagueño; la alta montaña de Sierra Nevada o las fértiles hoyas de Guadix y la Vega de Granada"; así como por "paisajes culturales de ensueño y doradas campiñas de trigo, uva y olivar, por una Sierra Morena donde se suceden barrancos encajados, lomas de suave pendiente e infinitos llanos de encina y berrocal, donde Los Pedroches da paso a los dominios del Guadiana".

Históricamente, además, es de un gran valor porque son estas trazas del viario las que utilizaron los peregrinos mozárabes durante gran parte de la Edad Media. Turismo de Andalucía explica que los habitantes de las ciudades andaluzas pertenecientes al antiguo territorio musulmán del Al-Ándalus recorrían estos caminos, hoy recuperados por implicación de asociaciones y las instituciones, para rendir devoción al apóstol. Muchos tramos actuales son reconstrucciones históricas basadas en esos caminos originales.

Desde la monumental Catedral de Almería, en el camino actual los peregrinos se topan con el patrimonio más rico y variado posible, con pueblos pintorescos, con Córdoba, su Mezquita-Catedral y el trazado romano; la Alhambra, siendo la de Granada considerada una de las rutas más cautivadoras; o las dos opciones de Jaén atravesando la Sierra Sur y pasando una de ellas por la catedral de la capital, o comenzando en la icónica iglesia de Santiago Apóstol, en pleno corazón de Málaga capital.

Ya en Badajoz los peregrinos se encuentran con Medellín y su castillo, el teatro romano y la fortaleza medieval y con la belleza de Mérida, con su conjunto arqueológico romano y el momento en que la ruta pasa a ser la Vía de la Plata.

Patrimonio de Córdoba

Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad. Su Mezquita-Catedral, su casco histórico, Medina Azahara y el Festival de los Patios copan las visitas y son el principal atractivo turístico de la ciudad. Sin embargo, no todo queda ahí. La provincia cuenta con un rico patrimonio que une naturaleza, belleza monumental por descubrir, diferentes culturas –romana, judía y musulmana, y una gastronomía potente que incluye denominaciones de origen para su aceite, su jamón y sus vinos y vinagres.