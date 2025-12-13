La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El empate del Córdoba frente al Eibar, la reacción de los vecinos de Belalcázar a la dimisión del alcalde tras ser señalado por acoso y el nuevo contrato de la empresa Pegasus para el mantenimiento de helicópteros de Defensa centran los titulares de la jornada
El Córdoba CF solo ha conseguido empatar a cero ante el Eibar en el último partido del año en El Arcángel. Los blanquiverdes han vuelto a chocar contra sus propios límites frente a un cuadro armero que apenas propuso en ataque, pero que encontró la fórmula para desactivar la ofensiva blanquiverde. Por otra parte, la localidad de Belalcázar vive con estupefacción la noticia que saltó ayer sobre su alcalde. “Lo sabía mucha gente”, comentan los vecinos sobre el caso de Francisco Luis Fernández que ha sido señalado por acoso por unos mensajes de contenido sexual enviados a una supuesta trabajadora del Consistorio. La empresa cordobesa Pegasus se encargará del mantenimiento de los veteranos helicópteros de Defensa AB-212. El contrato tiene una duración de tres años con posibilidad de prórroga y un coste de 18,4 millones de euros.
- El Córdoba CF vuelve a chocar contra sus propios límites y se despide de El Arcángel sin tumbar al Eibar
- Estupefacción en Belalcázar, donde se reúne esta tarde la ejecutiva local del PSOE tras la dimisión de su alcalde
- La empresa cordobesa Pegasus se encargará del mantenimiento de los veteranos helicópteros AB-212
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Un centenar de vecinos protestan contra la "muerte" del casco histórico de Córdoba
- La borrasca Emilia sigue su paso por la península: así afectará hoy a Córdoba según la Aemet
- Los asuntos judiciales por okupación de vivienda se disparan en el último año en Córdoba
- El belén de la Hermandad del Císter en La Milagrosa: tradición, solidaridad y emoción navideña
- Los caseteros de la Feria de Córdoba celebran los toldos, pero piden más información y otras mejoras pendientes
- La joyería de Córdoba mira al futuro en la cuenta atrás para obtener la Indicación Geográfica Protegida
- Parado por conducir drogado, sin seguro… y con 14 gallos de pelea en el maletero en Córdoba
Provincia
- La Diputación aprueba su oferta de empleo público 2025: 53 plazas entre turno libre y promoción interna
- Rescate decisivo en Montilla: la Guardia Civil desaloja de una vivienda en llamas a un matrimonio octogenario y a su cuidadora
- El misterioso origen de un pueblo de Córdoba: oculto para proteger sus tesoros naturales
Cultura
Críticas de cine
Andalucía
- Andalucía convocará las oposiciones de educación de 2026 sin plazas para maestros: priorizará Secundaria y FP
España
- La UCO investiga si el expresidente de la SEPI cobró mordidas de una empresa rescatada con 113 millones del Gobierno
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- Macroproyecto sanitario en Córdoba: vía libre para el centro médico y residencia de mayores de Sanitas en Noreña
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba