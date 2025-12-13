El Córdoba CF solo ha conseguido empatar a cero ante el Eibar en el último partido del año en El Arcángel. Los blanquiverdes han vuelto a chocar contra sus propios límites frente a un cuadro armero que apenas propuso en ataque, pero que encontró la fórmula para desactivar la ofensiva blanquiverde. Por otra parte, la localidad de Belalcázar vive con estupefacción la noticia que saltó ayer sobre su alcalde. “Lo sabía mucha gente”, comentan los vecinos sobre el caso de Francisco Luis Fernández que ha sido señalado por acoso por unos mensajes de contenido sexual enviados a una supuesta trabajadora del Consistorio. La empresa cordobesa Pegasus se encargará del mantenimiento de los veteranos helicópteros de Defensa AB-212. El contrato tiene una duración de tres años con posibilidad de prórroga y un coste de 18,4 millones de euros.

