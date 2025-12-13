Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El empate del Córdoba frente al Eibar, la reacción de los vecinos de Belalcázar a la dimisión del alcalde tras ser señalado por acoso y el nuevo contrato de la empresa Pegasus para el mantenimiento de helicópteros de Defensa centran los titulares de la jornada

Dalisson conduce el esférico durante el encuentro ante el Eibar en El Arcángel.

Dalisson conduce el esférico durante el encuentro ante el Eibar en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Córdoba CF solo ha conseguido empatar a cero ante el Eibar en el último partido del año en El Arcángel. Los blanquiverdes han vuelto a chocar contra sus propios límites frente a un cuadro armero que apenas propuso en ataque, pero que encontró la fórmula para desactivar la ofensiva blanquiverde. Por otra parte, la localidad de Belalcázar vive con estupefacción la noticia que saltó ayer sobre su alcalde. “Lo sabía mucha gente”, comentan los vecinos sobre el caso de Francisco Luis Fernández que ha sido señalado por acoso por unos mensajes de contenido sexual enviados a una supuesta trabajadora del Consistorio. La empresa cordobesa Pegasus se encargará del mantenimiento de los veteranos helicópteros de Defensa AB-212. El contrato tiene una duración de tres años con posibilidad de prórroga y un coste de 18,4 millones de euros.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Críticas de cine

Andalucía

España

