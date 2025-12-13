El problema de la okupación ha llegado a los tribunales cordobeses y estos asuntos dejan ya cifras récord en la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los juzgados tienen 74 procedimientos en trámite frente a los 16 del tercer trimestre de 2024. En otro orden de cosas, el Córdoba CF se disputará esta tarde el último partido del año en casa frente al Eibar. Los de Iván Ania, que aspiran a su primera victoria en cinco jornadas, se medirán en El Arcángel frente a un cuadro armero que se encuentra en puestos de descenso. Te lo contamos, como siempre, en directo, minuto a minuto, a partir de las 14.00 horas. Por último, los casos de acoso en el PSOE salpican también en la provincia. El alcalde de Belalcázar ha dimitido tras revelarse unos mensajes de carácter sexual enviados por WhatsApp a una mujer, supuesta trabajadora del Ayuntamiento de esta localidad de Los Pedroches.

