La actualidad del sábado 13 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los casos de okupación que llegan a los tribunales, la previa del Córdoba CF ante el Eibar y la dimisión del alcalde de Belalcázar tras ser señalado por acoso sexual centran la crónica del día
El problema de la okupación ha llegado a los tribunales cordobeses y estos asuntos dejan ya cifras récord en la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los juzgados tienen 74 procedimientos en trámite frente a los 16 del tercer trimestre de 2024. En otro orden de cosas, el Córdoba CF se disputará esta tarde el último partido del año en casa frente al Eibar. Los de Iván Ania, que aspiran a su primera victoria en cinco jornadas, se medirán en El Arcángel frente a un cuadro armero que se encuentra en puestos de descenso. Te lo contamos, como siempre, en directo, minuto a minuto, a partir de las 14.00 horas. Por último, los casos de acoso en el PSOE salpican también en la provincia. El alcalde de Belalcázar ha dimitido tras revelarse unos mensajes de carácter sexual enviados por WhatsApp a una mujer, supuesta trabajadora del Ayuntamiento de esta localidad de Los Pedroches.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El belén de la Hermandad del Císter en La Milagrosa: tradición, solidaridad y emoción navideña
- Córdoba convertirá 2026 en el año de Averroes: estas son las actividades previstas y las fechas
- Los caseteros de la Feria de Córdoba celebran los toldos, pero piden más información y otras mejoras pendientes
- La Fiscalía investiga la protección de los restos arqueológicos de la ronda Norte
- La joyería de Córdoba mira al futuro en la cuenta atrás para obtener la Indicación Geográfica Protegida
- El Ayuntamiento fecha la activación de la válvula antirretorno en el Corregidor para evitar inundaciones
- La gripe se dispara en Córdoba: la tasa se cuadruplica en apenas una semana
Provincia
- La Diputación aprueba su oferta de empleo público 2025: 53 plazas entre turno libre y promoción interna
- La Junta exige al Gobierno central una línea de evacuación de 400 Kw para Los Pedroches y el Guadiato
- Un camionero investigado por conducir ebrio tras volcar en la N-420 cerca de Cardeña y provocar una colisión
Cultura
Críticas de cine
Andalucía
- La mayor huelga médica deja 250.000 citas canceladas en Andalucía: "Tenía revisión del infarto y me vuelvo a casa"
España
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- Macroproyecto sanitario en Córdoba: vía libre para el centro médico y residencia de mayores de Sanitas en Noreña
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba