El PSOE de Córdoba denuncia el incumplimiento de la moción aprobada para mejoras urgentes en Ciudad Jardín

El PSOE de Córdoba ha denunciado el incumplimiento reiterado por parte del Ayuntamiento de la moción aprobada en el Pleno municipal para acometer las actuaciones comprometidas en Ciudad Jardín, una iniciativa que contó con respaldo mayoritario y que, meses después, “sigue sin traducirse en hechos concretos”, según ha señalado el concejal socialista Joaquín Dobladez.

Dobladez recuerda que el acuerdo plenario incluía medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida del barrio, responder a reivindicaciones vecinales históricas y abordar problemas urgentes relacionados con el espacio público, la movilidad, los servicios y el mantenimiento urbano. “El Gobierno municipal del PP ha dejado la moción en un cajón, sin calendario, sin presupuesto y sin voluntad política”, ha criticado.

El edil advierte de que este incumplimiento “no es un hecho aislado, sino una práctica habitual” del actual equipo de gobierno. Entre los problemas más graves que siguen sin solución en Ciudad Jardín, el PSOE destaca el deterioro del pavimento y del mobiliario urbano, la falta de limpieza y mantenimiento, la escasez de aparcamientos y la ausencia de diálogo real con las asociaciones vecinales, que llevan años denunciando el abandono del barrio.

Rehabilitación de viviendas

El plan aprobado incluía actuaciones como la rehabilitación de viviendas, muchas de ellas con más de medio siglo de antigüedad; la instalación de ascensores en edificios que aún carecen de este servicio básico; y la mejora de la eficiencia energética, en coordinación con otras administraciones. “El Partido Popular abandona la rehabilitación de edificios en nuestros barrios y entrega a la empresa privada terrenos que podrían destinarse a soluciones habitacionales para mayores”, ha reprochado Dobladez.

Otro de los problemas señalados es la falta de plazas de aparcamiento respecto al número de residentes y comercios. Dobladez ha recordado que el alcalde prometió “miles de plazas” en Córdoba, “de las que ni una se ha hecho realidad”, citando el aparcamiento previsto en el entorno de la plaza de toros o la actuación del Puerta de Córdoba-Vallellano, también sin ejecutar.

El Pleno aprobó asimismo reforzar la presencia policial en Ciudad Jardín, con el objetivo de mejorar la seguridad, y el PSOE propuso recuperar la figura de la Policía de barrio, eliminada por el Gobierno municipal.

Para el concejal, cuando una moción se aprueba “se convierte en un mandato político que el Ayuntamiento está obligado a cumplir”. Por ello, el Grupo Municipal Socialista exige al alcalde y a las delegaciones competentes que informen del estado de ejecución, concreten plazos y dotación presupuestaria y retomen el trabajo con las asociaciones vecinales de Ciudad Jardín.