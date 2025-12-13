Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 13 de diciembre de 2025
Esta es la agenda de actos previstos para esta jornada
Cultura en red
Espectáculo ‘Flamenco en familia’
El grupo Entre bordones ofrece un espectáculo flamenco fresco, alegre y cercano. El formato dinámico combina palos flamencos representativos (bulerías, alegrías, tangos) con rumbas y temas propios, respetando la esencia del género. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Plaza del parque infantil de Santa Cruz.
Distrito Periurbano Oeste.
20.00 horas.
Música
Muestra de corales cordobesas
El coro y orquesta Auxilium Christianorum actuará dentro de la programación de la 33 Muestra de Corales Cordobesas. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.
Ambrosio de Morales.
20.00 horas.
Espectáculo de drones
‘Cuento de Navidad’
Hoy sábado se podrá asistir al espectáculo de vuelo de drones Cuento de Navidad, que se desarrollará sobre el Puente Romano, en dos pases: 19.00 y 20.00. Es una creación de la empresa madrileña Umiles Drone Light Show y forma parte de los actos navideños del Ayuntamiento.
CÓRDOBA. Puente Romano.
19.00 y 20.00 horas.
Musical
‘Mamma mía!’ en el Gran Teatro
El Gran Teatro acoge el musical Mamma mía! Localidades: de 25 a 70 euros.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Bulevar del Gran Capitán.
17.00 y 21.00 horas.
Navidad en el Taurino
Conferencia ‘Morante. Punto y aparte’
El escritor y periodista Rubén Amón ofrecerá la conferencia Morante. Punto y aparte, que recientemente ha publicado en un libro con el mismo título.
CÓRDOBA. Museo Taurino.
Plaza Maimónides, 3.
12.00 horas.
Córdoba es Navidad
Actuación de la coral Fantasía cordobesa
La Agrupación Coral Fantasía Cordobesa ofrecerá recitales de villancicos populares en calle Ángel de Saavedra (13.00), Plaza de las Tendillas (13.30) y calle Capitulares (14.00).
CÓRDOBA. Centro.
13.00, 13.30 y 14.00horas.
Música
Concierto de Alberttinny
Alberttinny presenta en directo su nuevo proyecto en solitario bajo el título Kintsukuroi. Alberto Pérez, ex guitarrista de IZAL, triunfa en su nueva aventura como compositor e intérprete con temas que cuentan con una gran acogida del público y la crítica.
CÓRDOBA. Sala Impala.
Chinales, 64.
20.30 horas.
Presentación libro
‘El Villancico de Darío’
El escritor cordobés Martín Karlosky presenta un cuento navideño centrado en valores como la amistad, la ilusión y la solidaridad, dirigido a público familiar. Durante el evento habrá lectura, encuentro con el autor y sorteo de un ejemplar firmado. Entrada gratuita hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Real Jardín Botánico Córdoba.
Linneo s/n.
12.00 horas.
Cantarillo
Actuación del coro Ziryab
Habrá un recital de música coral con la actuación del Coro Ziryab junto a la soprano Adriana Moreno y la pianista Silvia Mkrtchian, bajo la dirección de Gustavo Abela. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Iglesia de la Compañía.
Iglesia de la Compañía.
18.00 horas.
Córdoba es Navidad
Navidad en los Patios
Abrirán 29 patios en cuatro rutas diferentes, de 17.00 a 21.00 horas y actuarán en ellos los coros La Jara, Amigos de Ramón Medina, Sol y Luna y Arcoiris y los grupos flamencos Malasiento, Aires Navideños, Al Son de los Patios y Ecos de Navidad El Güeñi y la Familia Plantón, en la Casa de las Campanas; el grupo armonía, en Orive; el dúo Voz-Arp, en Posada del Potro; Áurea Sax Quartet, en el Archivo Municipal; y Cascanueces, en Marroquíes 6.
CÓRDOBA. Patios de Córdoba.
De 17.00 a 21.00 horas.
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- Macroproyecto sanitario en Córdoba: vía libre para el centro médico y residencia de mayores de Sanitas en Noreña
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba