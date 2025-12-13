Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 13 de diciembre de 2025

Cultura en red

Espectáculo ‘Flamenco en familia’

El grupo Entre bordones ofrece un espectáculo flamenco fresco, alegre y cercano. El formato dinámico combina palos flamencos representativos (bulerías, alegrías, tangos) con rumbas y temas propios, respetando la esencia del género. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Plaza del parque infantil de Santa Cruz. Distrito Periurbano Oeste. 20.00 horas.

Música

Muestra de corales cordobesas

El coro y orquesta Auxilium Christianorum actuará dentro de la programación de la 33 Muestra de Corales Cordobesas. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal. Ambrosio de Morales. 20.00 horas.

Espectáculo de drones

‘Cuento de Navidad’

Hoy sábado se podrá asistir al espectáculo de vuelo de drones Cuento de Navidad, que se desarrollará sobre el Puente Romano, en dos pases: 19.00 y 20.00. Es una creación de la empresa madrileña Umiles Drone Light Show y forma parte de los actos navideños del Ayuntamiento.

CÓRDOBA. Puente Romano. 19.00 y 20.00 horas.

Musical

‘Mamma mía!’ en el Gran Teatro

El Gran Teatro acoge el musical Mamma mía! Localidades: de 25 a 70 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Bulevar del Gran Capitán. 17.00 y 21.00 horas.

Navidad en el Taurino

Conferencia ‘Morante. Punto y aparte’

El escritor y periodista Rubén Amón ofrecerá la conferencia Morante. Punto y aparte, que recientemente ha publicado en un libro con el mismo título.

CÓRDOBA. Museo Taurino. Plaza Maimónides, 3. 12.00 horas.

Córdoba es Navidad

Actuación de la coral Fantasía cordobesa

La Agrupación Coral Fantasía Cordobesa ofrecerá recitales de villancicos populares en calle Ángel de Saavedra (13.00), Plaza de las Tendillas (13.30) y calle Capitulares (14.00).

CÓRDOBA. Centro. 13.00, 13.30 y 14.00horas.

Música

Concierto de Alberttinny

Alberttinny presenta en directo su nuevo proyecto en solitario bajo el título Kintsukuroi. Alberto Pérez, ex guitarrista de IZAL, triunfa en su nueva aventura como compositor e intérprete con temas que cuentan con una gran acogida del público y la crítica.

CÓRDOBA. Sala Impala. Chinales, 64. 20.30 horas.

Presentación libro

‘El Villancico de Darío’

El escritor cordobés Martín Karlosky presenta un cuento navideño centrado en valores como la amistad, la ilusión y la solidaridad, dirigido a público familiar. Durante el evento habrá lectura, encuentro con el autor y sorteo de un ejemplar firmado. Entrada gratuita hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Real Jardín Botánico Córdoba. Linneo s/n. 12.00 horas.

Cantarillo

Actuación del coro Ziryab

Habrá un recital de música coral con la actuación del Coro Ziryab junto a la soprano Adriana Moreno y la pianista Silvia Mkrtchian, bajo la dirección de Gustavo Abela. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Iglesia de la Compañía. Iglesia de la Compañía. 18.00 horas.

Córdoba es Navidad

Navidad en los Patios

Abrirán 29 patios en cuatro rutas diferentes, de 17.00 a 21.00 horas y actuarán en ellos los coros La Jara, Amigos de Ramón Medina, Sol y Luna y Arcoiris y los grupos flamencos Malasiento, Aires Navideños, Al Son de los Patios y Ecos de Navidad El Güeñi y la Familia Plantón, en la Casa de las Campanas; el grupo armonía, en Orive; el dúo Voz-Arp, en Posada del Potro; Áurea Sax Quartet, en el Archivo Municipal; y Cascanueces, en Marroquíes 6.