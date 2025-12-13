Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo CCFAlcalde de BelalcázarEstupefacción en el puebloGentrificaciónPegasusEl tiempoEspectáculo de dronesOkupaciónBelén del Císter
instagramlinkedin

Ejército de Tierra

La empresa cordobesa Pegasus se encargará del mantenimiento de los veteranos helicópteros AB-212

El contrato tiene una duración de tres años y un coste de 12 millones de euros

La empresa cordobesa Pegasus entrega el primer helicóptero de la Armada

La empresa cordobesa Pegasus entrega el primer helicóptero de la Armada

CÓRDOBA

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

El Ejército de Tierra ha adjudicado a la empresa cordobesa Pegasus Aviación un contrato por 12 millones de euros para el mantenimiento y el suministro de repuestos de los veteranos helicópteros AB-212 que operan en el archipiélago canario, una información que ya fue adelantada por el portal especializado Infodefensa. El contrato tendrá una duración de tres años, entre 2026 y 2028, según consta en la resolución oficial de adjudicación.

El acuerdo, respaldado por el Consejo de Ministros, responde a la necesidad de asegurar la operatividad de estas aeronaves, que anteriormente pertenecieron a la Armada Española y han sido transferidas al Ejército de Tierra tras décadas de servicio naval.

Pegasus en Canarias

Los helicópteros, con la nueva designación AB-212+, han sido incorporados de forma progresiva al Batallón de Helicópteros de Maniobra (Bhelma VI), con base en Los Rodeos (Tenerife), tras someterse a una profunda revisión técnica. Parte de este proceso de puesta a punto se ha llevado a cabo en las instalaciones de Pegasus Aero Group, filial de Pegasus Aviación con sede en Palma del Río, donde se concentran trabajos especializados de mantenimiento y modernización.

Un técnico realiza reparaciones en una aeronave, en imagen cedida por Pegasus Aerogroup.

Un técnico realiza reparaciones en una aeronave, en imagen cedida por Pegasus Aerogroup. / CÓRDOBA

Refuerzo de la posición de la firma cordobesa

Para la empresa cordobesa, esta adjudicación refuerza su posición como uno de los principales proveedores de servicios de mantenimiento aeronáutico en España, especialmente en el sostenimiento de flotas militares con larga trayectoria operativa y en programas de transición tecnológica.

Noticias relacionadas y más

La continuidad de la flota AB-212 en Canarias permitirá al Ejército de Tierra mantener capacidades de transporte, apoyo y logística aérea en un territorio estratégico, mientras se planifica su sustitución o modernización por plataformas más avanzadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  3. El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
  4. El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
  5. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  6. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  7. Macroproyecto sanitario en Córdoba: vía libre para el centro médico y residencia de mayores de Sanitas en Noreña
  8. La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba

La empresa cordobesa Pegasus se encargará del mantenimiento de los veteranos helicópteros AB-212

La empresa cordobesa Pegasus se encargará del mantenimiento de los veteranos helicópteros AB-212

El área municipal de Cooperación y Solidaridad celebrará su asamblea anual para definir las líneas de trabajo de 2026

El área municipal de Cooperación y Solidaridad celebrará su asamblea anual para definir las líneas de trabajo de 2026

El PSOE de Córdoba denuncia el incumplimiento de la moción aprobada para mejoras urgentes en Ciudad Jardín

El PSOE de Córdoba denuncia el incumplimiento de la moción aprobada para mejoras urgentes en Ciudad Jardín

Un centenar de vecinos protestan contra la "muerte" del casco histórico de Córdoba

Un centenar de vecinos protestan contra la "muerte" del casco histórico de Córdoba

Los asuntos judiciales por okupación de vivienda se disparan en el último año en Córdoba

Los asuntos judiciales por okupación de vivienda se disparan en el último año en Córdoba

La borrasca Emilia sigue su paso por la península: así afectará hoy a Córdoba según la Aemet

El belén de la Hermandad del Císter en La Milagrosa: tradición, solidaridad y emoción navideña

El belén de la Hermandad del Císter en La Milagrosa: tradición, solidaridad y emoción navideña

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Tracking Pixel Contents