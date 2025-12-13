Ejército de Tierra
La empresa cordobesa Pegasus se encargará del mantenimiento de los veteranos helicópteros AB-212
El contrato tiene una duración de tres años y un coste de 12 millones de euros
El Ejército de Tierra ha adjudicado a la empresa cordobesa Pegasus Aviación un contrato por 12 millones de euros para el mantenimiento y el suministro de repuestos de los veteranos helicópteros AB-212 que operan en el archipiélago canario, una información que ya fue adelantada por el portal especializado Infodefensa. El contrato tendrá una duración de tres años, entre 2026 y 2028, según consta en la resolución oficial de adjudicación.
El acuerdo, respaldado por el Consejo de Ministros, responde a la necesidad de asegurar la operatividad de estas aeronaves, que anteriormente pertenecieron a la Armada Española y han sido transferidas al Ejército de Tierra tras décadas de servicio naval.
Pegasus en Canarias
Los helicópteros, con la nueva designación AB-212+, han sido incorporados de forma progresiva al Batallón de Helicópteros de Maniobra (Bhelma VI), con base en Los Rodeos (Tenerife), tras someterse a una profunda revisión técnica. Parte de este proceso de puesta a punto se ha llevado a cabo en las instalaciones de Pegasus Aero Group, filial de Pegasus Aviación con sede en Palma del Río, donde se concentran trabajos especializados de mantenimiento y modernización.
Refuerzo de la posición de la firma cordobesa
Para la empresa cordobesa, esta adjudicación refuerza su posición como uno de los principales proveedores de servicios de mantenimiento aeronáutico en España, especialmente en el sostenimiento de flotas militares con larga trayectoria operativa y en programas de transición tecnológica.
La continuidad de la flota AB-212 en Canarias permitirá al Ejército de Tierra mantener capacidades de transporte, apoyo y logística aérea en un territorio estratégico, mientras se planifica su sustitución o modernización por plataformas más avanzadas.
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- Macroproyecto sanitario en Córdoba: vía libre para el centro médico y residencia de mayores de Sanitas en Noreña
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba