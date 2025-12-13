La empresa cordobesa Pegasus se encargará del mantenimiento de los veteranos helicópteros AB-212

El Ejército de Tierra ha adjudicado a la empresa cordobesa Pegasus Aviación un contrato por 12 millones de euros para el mantenimiento y el suministro de repuestos de los veteranos helicópteros AB-212 que operan en el archipiélago canario, una información que ya fue adelantada por el portal especializado Infodefensa. El contrato tendrá una duración de tres años, entre 2026 y 2028, según consta en la resolución oficial de adjudicación.

El acuerdo, respaldado por el Consejo de Ministros, responde a la necesidad de asegurar la operatividad de estas aeronaves, que anteriormente pertenecieron a la Armada Española y han sido transferidas al Ejército de Tierra tras décadas de servicio naval.

Pegasus en Canarias

Los helicópteros, con la nueva designación AB-212+, han sido incorporados de forma progresiva al Batallón de Helicópteros de Maniobra (Bhelma VI), con base en Los Rodeos (Tenerife), tras someterse a una profunda revisión técnica. Parte de este proceso de puesta a punto se ha llevado a cabo en las instalaciones de Pegasus Aero Group, filial de Pegasus Aviación con sede en Palma del Río, donde se concentran trabajos especializados de mantenimiento y modernización.

Un técnico realiza reparaciones en una aeronave, en imagen cedida por Pegasus Aerogroup. / CÓRDOBA

Refuerzo de la posición de la firma cordobesa

Para la empresa cordobesa, esta adjudicación refuerza su posición como uno de los principales proveedores de servicios de mantenimiento aeronáutico en España, especialmente en el sostenimiento de flotas militares con larga trayectoria operativa y en programas de transición tecnológica.

La continuidad de la flota AB-212 en Canarias permitirá al Ejército de Tierra mantener capacidades de transporte, apoyo y logística aérea en un territorio estratégico, mientras se planifica su sustitución o modernización por plataformas más avanzadas.