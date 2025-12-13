Las cofradías aumentan su solidaridad con la llegada de las fechas navideñas

La Navidad en Córdoba es tiempo de luz, encuentro y esperanza, y también un momento en el que la solidaridad cofrade cobra un significado especial. Las hermandades y cofradías de la ciudad, profundamente arraigadas en la vida social y religiosa cordobesa, intensifican durante estas fechas su compromiso con los más necesitados, convirtiéndose en un auténtico cauce de ayuda y caridad cristiana.

Fieles a su vocación, las hermandades, tanto de gloria como de penitencia, ponen en marcha campañas de recogida de alimentos, juguetes, ropa y productos de primera necesidad, así como iniciativas solidarias destinadas a colaborar con Cáritas parroquiales, conventos, asociaciones benéficas y familias en situación de vulnerabilidad. Así, a modo de ejemplo, este sábado la hermandad de la Merced llevó a cabo su tradicional ‘Operación kilo’, una recogida solidaria de alimentos por las calles de la feligresía de San Antonio de Padua, con la participación de la Juventud Mercedaria y la Banda de Cornetas y Tambores Coronación de Espinas. La comitiva recorrió numerosas calles, invitando a los vecinos a colaborar con donativos de alimentos y productos básicos. Asimismo, la hermandad de la Soledad ha colaborado recientemente con la iniciativa Viñuela Solidaria, una acción benéfica que ha permitido reunir cerca de 1.000 kilos de alimentos destinados a las personas y familias que más lo necesitan.

Mientras que hoy domingo, 14 de diciembre, a las 10.30 horas, tendrá lugar el ensayo solidario ‘Échanos kilos’, una iniciativa organizada por la hermandad del Carmen de Puerta Nueva destinada a la recogida de alimentos para el comedor social de los Trinitarios. La actividad dará comienzo en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Puerta Nueva, desde donde se realizará el solidario ensayo con el objetivo de fomentar la participación y la colaboración solidaria de hermanos, vecinos y todas aquellas personas que deseen aportar productos de primera necesidad.

Acompañamiento contra la soledad

La solidaridad cofrade no se limita únicamente a la ayuda material. También se manifiesta en el acompañamiento, la cercanía y la atención a quienes sufren la soledad. Una de las iniciativas más significativas es la labor de la hermandad de la Merced, que durante el Adviento y Navidad refuerza su colaboración con la Pastoral Penitenciaria en el Centro Penitenciario de Córdoba.

De este modo, la Córdoba cofrade vive la Navidad no solo desde la celebración y la tradición, sino también desde el compromiso social y la caridad.