Un centenar de vecinos protestan contra la "muerte" del casco histórico de Córdoba

Alrededor de un centenar de vecinos se ha manifestado este sábado en el casco histórico de Córdoba para exigir poner fin a la “muerte” del barrio provocada por el “auge de los pisos turísticos”, que, según denuncian, “encarece la vivienda y acaba con el comercio tradicional”.

La protesta, organizada por las asociaciones vecinales Regina, Galea Vetus y La Axerquía, ha recorrido el casco histórico a modo de free tour, con paradas en enclaves donde antiguamente había grandes viviendas residenciales y que hoy están ocupadas casi exclusivamente por alojamientos turísticos. Los vecinos han marchado con maletas, imitando el sonido constante y característico de la zona, y con pancartas en las que se reclamaba a las autoridades públicas que actúen “antes de que la situación sea irreversible”.

Una situación que se agrava

Para Emilio García, de la asociación vecinal La Regina, “hace demasiado tiempo que se perdió la vida de barrio en La Judería”, una situación que, advierte, se está extendiendo “rápidamente” a las zonas colindantes. “Esto es un parque temático que cada vez se hace más grande”, denuncia. Para revertir esta dinámica, pone el foco en la vivienda y exige al Ayuntamiento de Córdoba la construcción de 300 viviendas de alquiler asequible en la zona. “Hay solares disponibles para hacerlo; lo que falta es voluntad política”, recalca.

Pancartas contra el problema de la vivienda en el casco. / Manuel Murillo

Encarna, vecina del barrio desde hace cuatro décadas, asegura que la situación “ha empeorado muchísimo desde la pandemia”. Considera que el casco histórico ha entrado en una espiral en la que “la gente joven no puede mudarse porque los precios son inasumibles” y en la que a los propietarios “les resulta más rentable destinar las viviendas a Airbnb que al alquiler residencial”. Por ello, reclama que la moratoria se extienda también a los apartamentos turísticos.

Ruidos y pérdida de negocios

Otro de los problemas que sufre el barrio, señala Carmen García, vecina de Puerta Nueva desde hace dos décadas, es la pérdida del comercio de cercanía, además de los “ruidos constantes, no solo de las maletas, sino también de la gente por la noche”. “Ya no hay tiendas tradicionales y todo es muchísimo más caro”, lamenta.

Un vecino protesta junto a un apartamento turístico. / Manuel Murillo

Entre pancartas que reclamaban “barrios vivos” y “casas para vecinos y no para turistas”, los jóvenes se presentan como otro de los colectivos más afectados. Alejandro Marín, residente en el barrio de Santiago, alerta de que esta zona “se está muriendo a gran velocidad”. “La desaparición del barrio se percibe en detalles como la proliferación de lavanderías, negocios pensados para turistas y no para vecinos”, denuncia. También critica el fuerte encarecimiento del alquiler en los últimos años y exige una intervención “inmediata” del mercado. “La vivienda es un derecho y no podemos repetir el modelo de Málaga o Granada”, concluye.