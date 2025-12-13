El belén de la Hermandad del Císter en La Milagrosa: tradición, solidaridad y emoción navideña

En el corazón del colegio La Milagrosa, la Navidad llega con un brillo especial. Un año más, la Hermandad del Císter monta un belén que no solo recrea la magia de estas fechas, sino que también cumple una función solidaria. Entre luces, figuras minuciosamente colocadas y escenas que evocan la vida de la época, el belén invita a visitantes de todas las edades a detenerse y dejarse emocionar.

Un montaje muy cuidado

Rafael Herrero, miembro de la hermandad y artífice del montaje, cuenta que él se encarga prácticamente de todo. "Lo hago yo solo, aunque en la parte de estructura y luces me ayudan José Tomás Valverde, Pablo Lara, mi mujer y una amiga de ella", explica. Preparar este belén lleva meses de dedicación: la mayoría del trabajo comienza en junio, cortando los ladrillos, y se extiende a tiempo completo hasta su inauguración.

Entre las escenas más destacadas, habla de la adoración de los pastores, la escena de los Reyes Magos, la anunciación y momentos de la vida cotidiana, como la venta en el mercado o la recogida de agua por las pastoras. "Cada detalle está pensado para crear emociones en quienes lo visitan, transportando a grandes y pequeños a la época de Jesús", afirma el artífice del belén.

Belén de La Hermandad del Císter en el Colegio de La Milagrosa / Paula Ruiz / COR

Causa solidaria detrás del montaje

El montaje no solo es un atractivo visual: tiene un fin solidario. La recaudación se destina a Música para los Ángeles, la obra social de la Hermandad del Císter que desde 2016 trabaja de manera gratuita con niños en distintos centros de atención temprana. Olga Moyano de la Torre, vocal de obra social, explica que "cuando entendimos que los niños son como ángeles, decidimos enfocar nuestra labor social en ellos. La música abre puertas que otras herramientas no alcanzan; ayuda a comunicarse, a expresar emociones y a desarrollarse”.

La obra social ofrece talleres de musicoterapia en distintos centros, permitiendo que los niños con problemas de desarrollo trabajen habilidades comunicativas, motrices y emocionales de manera lúdica y educativa. Los talleres ayudan a establecer vías de comunicación con los padres, fortaleciendo la relación familiar y favoreciendo la evolución del niño en distintos ámbitos. La iniciativa demuestra "cómo la música puede convertirse en una herramienta de integración, aprendizaje y crecimiento emocional, mostrando el compromiso constante de la hermandad con la atención a la diversidad y el desarrollo integral de los niños".

Este año, La Milagrosa ha inaugurado un aula específica para alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), combinando inclusión y desarrollo integral bajo el lema "Cuidar es Amar". La colaboración con Música para los Ángeles permite que estos talleres se integren en el aula, potenciando habilidades comunicativas, motrices y emocionales de manera adaptada a cada alumno. Un claro ejemplo del funcionamiento y labor de esta obra social.

Belén abierto a todo el público

En cuanto al belén, este no es solo para los alumnos: La Milagrosa ya tiene abiertas sus puertas al público en general hasta el 5 de enero, de lunes a domingo en horarios de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, para que todos puedan disfrutarlo y colaborar con la causa. Además, también lo abren en horarios especiales para toda asociación que quiera visitarlo. Paco, el profesor encargado, recibe a los visitantes con una sonrisa y un entusiasmo contagioso. "Aquí todos son bienvenidos, nos encanta que la gente venga a verlo y se emocione", su dedicación y cercanía hacen que la experiencia sea aún más especial para quienes lo visitan.

Belén de la Hermandad del Císter en el Colegio de La Milagrosa / Paula Ruiz / COR

Manuel López Lorenzo, Hermano Mayor de la Hermandad del Císter, destaca la importancia del belén para la hermandad, "es un agradecimiento enorme a Rafael, que lo hace desinteresadamente". Y no es raro ver cómo los visitantes se emocionan, "hemos visto personas llorar de emoción", añade Rafael, señalando cómo las escenas logran transportar a la gente a otro tiempo, conectando tradición, arte y solidaridad.

El Belén de la Hermandad del Císter, montado en La Milagrosa, se ha convertido así en mucho más que un montaje navideño: es un lugar donde la tradición se encuentra con la solidaridad, donde la música y la creatividad ayudan a crecer a los más pequeños, y donde cada visitante puede llevarse un pedazo de magia y esperanza. "Cada detalle, cada taller y cada gesto refleja un mensaje claro: la Navidad puede ser una oportunidad para enseñar, emocionar y transformar la vida de quienes más lo necesitan", afirman desde la Hermandad.