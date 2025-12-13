Los asuntos judiciales por okupación de vivienda se disparan en el último año en Córdoba

El problema de la okupación de viviendas se ha trasladado a los órganos judiciales en Córdoba y deja ya cifras récord en la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de la provincia han cerrado el tercer trimestre de 2025 con 74 procedimientos pendientes donde se solicita la recuperación inmediata de viviendas o de parte de ellas, después de que los propietarios se hayan visto privados sin su consentimiento. Este dato quintuplica al registrado en el mismo periodo de 2024, cuando eran 16 los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en trámite en la provincia.

El Poder Judicial incluyó esos asuntos en la estadística sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales en el año 2018. Desde entonces, no se había contabilizado una cifra tan elevada. De hecho, en el tercer trimestre de ese ejercicio los juzgados cordobeses tramitaban siete casos de okupaciones de vivienda.

El año 2024 finalizó ya con 67 procesos pendientes. Este cambio sustancial se debió, fundamentalmente, a que en el último trimestre del año pasado ingresaron 53 asuntos relacionados con okupaciones, una cifra que multiplicó lo ocurrido en trimestres anteriores.

En cuanto a la evolución experimentada entre los meses de julio y septiembre pasados, en este periodo han entrado cuatro procedimientos y se han resuelto dos. Como se indica, otros 74 se han quedado pendientes a la finalización del verano.

Más familias en quiebra

En otro orden de cosas, los concursos de acreedores presentados por familias cordobesas en los juzgados continúan aumentando. De acuerdo con la estadística del CGPJ, este indicador también ha alcanzado un récord al plantearse 183 procedimientos en el tercer trimestre de 2025, frente a los 170 de hace un año. Esto supone que, de los 197 concursos de acreedores presentados en la provincia, el 93% corresponden a personas naturales no empresarias.

La reforma de Ley de Segunda Oportunidad, que tuvo lugar en 2022, ha disparado el número de personas que se acogen a esta herramienta para cancelar sus deudas. Para tener una idea de sus efectos, basta recordar que en el tercer trimestre de 2016, cuando se introduce esta cuestión en la estadística, los juzgados de Córdoba registraron un único concurso de familia.

36 despidos cada semana

Además, durante el verano pasado los juzgados de lo Social han ingresado una media de 36 demandas por despido cada semana en Córdoba. En esta línea, en el tercer trimestre han entrado un total de 427 asuntos por esta causa, que representan un descenso muy leve respecto a las 435 demandas ingresadas en el mismo periodo de 2024. Se trata de la tercera caída anual consecutiva registrada desde 2023, cuando los juzgados ingresaron en el tercer trimestre 506 demandas por despido.

53 desahucios

En último lugar, entre los datos de la estadística difundida este viernes hay que destacar los 53 desahucios practicados por los servicios comunes de comunicación y ejecución durante el verano pasado en Córdoba, que suponen un leve repunte en comparación con los 45 de hace un año. El Poder Judicial recuerda que estos servicios no existen en todos los partidos judiciales.