El área municipal de Cooperación y Solidaridad celebrará su asamblea anual para definir las líneas de trabajo de 2026

La Delegación de Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba celebrará el próximo lunes, 15 de diciembre, una nueva sesión de la Asamblea del Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional, en la que participarán alrededor de 45 colectivos del tejido asociativo de la ciudad. El encuentro permitirá analizar el inicio del proceso de ocupación de los espacios de la Casa de la Solidaridad y definir las principales líneas de trabajo previstas para el año 2026.

Tras su inauguración el pasado 11 de noviembre, la Casa de la Solidaridad se encuentra ya en funcionamiento y avanza en el proceso de incorporación de asociaciones y entidades cordobesas, previsto para comienzos de 2026. Según se expuso en la Comisión Permanente celebrada la semana pasada, la ocupación se gestionará mediante autorizaciones temporales hasta la aprobación definitiva del reglamento.

Durante la misma reunión, la delegación municipal presentó un balance de los avances desarrollados en 2025, con resultados positivos en la tramitación de subvenciones en las modalidades de Cooperación A y B, Acción Humanitaria y Educación al Desarrollo. Asimismo, se anunció que el ejercicio 2026 contará con un incremento significativo en el apoyo a proyectos humanitarios, con más convenios destinados a entidades locales, la financiación de dos cátedras universitarias mediante la recuperación del convenio con FAMSI y la creación de un nuevo convenio para la Cátedra Loring Romero con la Universidad Loyola.

En la Asamblea también se presentará el aumento presupuestario previsto para 2026, orientado a mejorar las condiciones de inclusión y accesibilidad, tanto en las instalaciones de la Casa de la Solidaridad como en el conjunto de programas que desarrolla la delegación.

La delegada del área, Narci Ruiz, ha destacado que “la puesta en marcha de la Casa de la Solidaridad representa un paso decisivo para fortalecer el trabajo conjunto con las entidades del sector, y una muestra del compromiso del Ayuntamiento con una Córdoba más justa, inclusiva y solidaria”.