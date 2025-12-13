El alumnado convierte Salesianos en un Belén viviente lleno de magia

El colegio Salesianos de Córdoba ha celebrado este sábado la octava edición de su Belén viviente, una actividad ya consolidada como un clásico del centro. El evento, que tiene lugar una semana antes de las vacaciones de Navidad, permanece abierto hasta las 21.00 horas y congrega cada año a entre 2.000 y 3.000 personas.

En esta edición han participado unos 450 alumnos de toda la etapa de Primaria, junto a familias y profesorado, en un trabajo que se comienza a preparar con varios meses de antelación. La organización incluye la distribución y el montaje de las distintas escenas, entre ellas el Portal de Belén, la Anunciación, la adoración de los Reyes Magos y el palacio de Herodes, todas ellas trabajadas previamente en el aula para que el alumnado comprenda su significado.

Los Reyes Magos del Belén viviente. / Victor Castro

Cada escena cuenta además con representaciones y bailes sobre el escenario, convirtiendo el recorrido en una experiencia didáctica y festiva. El AMPA colabora activamente en el desarrollo del evento, al igual que los alumnos de sexto de Primaria, que instalan una tienda de manualidades cuyos productos venden para recaudar fondos para su viaje de fin de curso.

Durante la jornada se instalan también puestos de adornos navideños y se reparten caramelos, contribuyendo a un ambiente familiar y muy concurrido. La entrada tiene un coste simbólico de 2,5 euros, destinada a proyectos educativos del centro, de manera que todo lo recaudado repercute directamente en beneficio del alumnado.

Según explica a este periódico Jesús Olmo, subdirector de Primaria, se trata de "un trabajo muy grande", fruto de muchas horas de dedicación, que "refuerza valores educativos, la convivencia y la participación de toda la comunidad educativa", incluidos los vecinos, para los que la cita "ya es todo un clásico del barrio".