Yaco Climent, director y fisioterapeuta en Vitalys Center: "Muchos pacientes experimentan un empeoramiento de sus síntomas durante el invierno"

Por qué la columna se resiste en invierno

Los cambios de temperatura y la disminución de actividad física propias de esta época pueden aumentar la rigidez y el dolor en personas con problemas de columna, como lumbalgias, hernias discales o protusiones. Según explica Yaco Climent, fundador de Vitalys Center, muchos pacientes experimentan un empeoramiento de sus síntomas durante el invierno debido a la tensión muscular, el sedentarismo y las malas posturas prolongadas.

La columna vertebral es una estructura clave para el movimiento y la estabilidad. Cuando existe un daño o irritación en los discos intervertebrales, en las articulaciones vertebrales o en los músculos que la rodean, pueden aparecer dolor lumbar, ciática o limitación funcional, afectando de forma directa al día a día.

Consecuencias si no se trata

Ignorar las molestias o mantener hábitos inadecuados puede conducir a una cronificación del dolor. Las alteraciones de columna no tratadas pueden generar pérdida de fuerza, reducción de movilidad y dificultad para realizar tareas tan básicas como caminar, agacharse o dormir con normalidad. Además, un dolor persistente afecta al bienestar emocional y puede disminuir la calidad de vida de forma significativa.

Tecnología avanzada para la recuperación: MBST

Desde Vitalys Center Córdoba se apuesta por un abordaje integral que combina fisioterapia avanzada, readaptación funcional y tecnología de última generación. Entre ellas destaca la MBST (Resonancia Magnética Nuclear Terapéutica), un sistema innovador utilizado para mejorar el metabolismo celular y favorecer la recuperación de los tejidos afectados.

MBST. / Vitalys Center

Yaco Climent subraya que esta tecnología puede ser especialmente útil en pacientes con lesiones discales o procesos degenerativos de columna, ya que busca mejorar la hidratación del disco, modular la inflamación y reducir el dolor. Su aplicación, junto con ejercicios personalizados y técnicas manuales, permite acelerar la recuperación y ofrecer resultados más duraderos.

Pautas para cuidar tu columna este invierno

Para prevenir y manejar los problemas de columna, los especialistas de Vitalys Center recomiendan:

Mantener una actividad física moderada y regular.

Evitar pasar largos periodos sentado sin cambiar de postura.

Realizar estiramientos diarios para mejorar la movilidad.

Fortalecer la musculatura lumbar y abdominal para proteger la columna.

Consultar a un profesional ante dolores persistentes o limitantes.

Un tratamiento adecuado permite recuperar la funcionalidad, reducir el dolor y mejorar la calidad de vida, incluso en casos que llevan tiempo afectando al paciente.

