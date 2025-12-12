Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate del estado de la ciudadRey GasparMédicosBLETCasa 47Paraiso ArenalRey MelchorLluvia
instagramlinkedin
Columna vertebral

Yaco Climent, director y fisioterapeuta en Vitalys Center: "Muchos pacientes experimentan un empeoramiento de sus síntomas durante el invierno"

Desde Vitalys Center Córdoba se apuesta por un abordaje integral que combina fisioterapia avanzada, readaptación funcional y tecnología de última generación

Yaco Climent, director y fisioterapeuta en Vitalys Center.

Yaco Climent, director y fisioterapeuta en Vitalys Center. / Vitalys Center

DC Digital

Por qué la columna se resiste en invierno

Los cambios de temperatura y la disminución de actividad física propias de esta época pueden aumentar la rigidez y el dolor en personas con problemas de columna, como lumbalgias, hernias discales o protusiones. Según explica Yaco Climent, fundador de Vitalys Center, muchos pacientes experimentan un empeoramiento de sus síntomas durante el invierno debido a la tensión muscular, el sedentarismo y las malas posturas prolongadas.

La columna vertebral es una estructura clave para el movimiento y la estabilidad. Cuando existe un daño o irritación en los discos intervertebrales, en las articulaciones vertebrales o en los músculos que la rodean, pueden aparecer dolor lumbar, ciática o limitación funcional, afectando de forma directa al día a día.

Consecuencias si no se trata

Ignorar las molestias o mantener hábitos inadecuados puede conducir a una cronificación del dolor. Las alteraciones de columna no tratadas pueden generar pérdida de fuerza, reducción de movilidad y dificultad para realizar tareas tan básicas como caminar, agacharse o dormir con normalidad. Además, un dolor persistente afecta al bienestar emocional y puede disminuir la calidad de vida de forma significativa.

Tecnología avanzada para la recuperación: MBST

Desde Vitalys Center Córdoba se apuesta por un abordaje integral que combina fisioterapia avanzada, readaptación funcional y tecnología de última generación. Entre ellas destaca la MBST (Resonancia Magnética Nuclear Terapéutica), un sistema innovador utilizado para mejorar el metabolismo celular y favorecer la recuperación de los tejidos afectados.

MBST.

MBST. / Vitalys Center

Yaco Climent subraya que esta tecnología puede ser especialmente útil en pacientes con lesiones discales o procesos degenerativos de columna, ya que busca mejorar la hidratación del disco, modular la inflamación y reducir el dolor. Su aplicación, junto con ejercicios personalizados y técnicas manuales, permite acelerar la recuperación y ofrecer resultados más duraderos.

Pautas para cuidar tu columna este invierno

Para prevenir y manejar los problemas de columna, los especialistas de Vitalys Center recomiendan:

  • Mantener una actividad física moderada y regular.
  • Evitar pasar largos periodos sentado sin cambiar de postura.
  • Realizar estiramientos diarios para mejorar la movilidad.
  • Fortalecer la musculatura lumbar y abdominal para proteger la columna.
  • Consultar a un profesional ante dolores persistentes o limitantes.

Un tratamiento adecuado permite recuperar la funcionalidad, reducir el dolor y mejorar la calidad de vida, incluso en casos que llevan tiempo afectando al paciente.

Vitalys Center Córdoba

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
  3. El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
  4. El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
  5. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  6. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  7. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  8. ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 12 de diciembre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 12 de diciembre de 2025

La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba

La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba

Más cordobeses con seguros privados: uno de cada cuatro tiene ya póliza de salud

Más cordobeses con seguros privados: uno de cada cuatro tiene ya póliza de salud

El macroproyecto de Sanitas aumentará la oferta sanitaria privada en Córdoba

El macroproyecto de Sanitas aumentará la oferta sanitaria privada en Córdoba

Francisco Sánchez Madrid: "En el Imibic de Córdoba hay varios grupos muy potentes en investigación biomédica"

Francisco Sánchez Madrid: "En el Imibic de Córdoba hay varios grupos muy potentes en investigación biomédica"

Córdoba acoge las Primeras Jornadas Interdisciplinares de Rehabilitación Ortopédica Infantil

Córdoba acoge las Primeras Jornadas Interdisciplinares de Rehabilitación Ortopédica Infantil

Yaco Climent, director y fisioterapeuta en Vitalys Center: "Muchos pacientes experimentan un empeoramiento de sus síntomas durante el invierno"

Yaco Climent, director y fisioterapeuta en Vitalys Center: "Muchos pacientes experimentan un empeoramiento de sus síntomas durante el invierno"

María del Mar Sánchez, enfermera recién jubilada, será el Rey Gaspar en la Cabalgata de Córdoba 2026

María del Mar Sánchez, enfermera recién jubilada, será el Rey Gaspar en la Cabalgata de Córdoba 2026
Tracking Pixel Contents