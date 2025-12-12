Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate del estado de la ciudadToldos en la FeriaParcelas irregularesRey GasparMédicosBLETLluvia
instagramlinkedin

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las reacciones de los caseteros al entoldado de la Feria, la dimisión del alcalde de Belalcázar tras ser señalado por acoso sexual y el anuncio del Año Averroes marcan la tónica informativa de la jornada

Recreación virtual del entoldado de las dos calles principales de la Feria de Córdoba tal y como lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, en una imagen facilitada por el Ayuntamiento.

Recreación virtual del entoldado de las dos calles principales de la Feria de Córdoba tal y como lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, en una imagen facilitada por el Ayuntamiento. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El anuncio del entoldado de la Feria de Córdoba fue la noticia del día de ayer. Hoy los caseteros han celebrado esta promesa aunque han aprovechado la ocasión para reclamar al Ayuntamiento otras cuestiones que son asignatura pendiente en El Arenal. Por otra parte, el alcalde de Belalcázar ha dimitido tras ser señalado por acoso tras revelarse unos mensajes de carácter sexual enviados por WhatsApp a una mujer, supuesta trabajadora del Ayuntamiento de esta localidad de Los Pedroches. Esta ha sido su reacción. Por último, la ciudad de Córdoba dedicará el próximo año a la figura de Averroes con motivo del 900 aniversario de su nacimiento. El 2026 estará lleno de actividades organizadas por las instituciones en honor al prestigioso pensador.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Salud

Provincia

Deportes

Cultura

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
  3. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  4. El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
  5. El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
  6. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  7. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  8. ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Parado por conducir drogado, sin seguro… y con 14 gallos de pelea en el maletero en Córdoba

Parado por conducir drogado, sin seguro… y con 14 gallos de pelea en el maletero en Córdoba

Córdoba alcanza 75 mercadillos y 3.247 puestos en el nuevo mapa del comercio ambulante de Andalucía

Córdoba alcanza 75 mercadillos y 3.247 puestos en el nuevo mapa del comercio ambulante de Andalucía

La asociación vecinal de Valdeolleros recibe el Premio de Derechos Humanos de la APDHA por su medio siglo de trabajo

El coronel Ignacio Armada de Losada asume el mando del Regimiento de Infantería La Reina 2 en Cerro Muriano

El coronel Ignacio Armada de Losada asume el mando del Regimiento de Infantería La Reina 2 en Cerro Muriano

Los caseteros celebran el entoldamiento de la feria, pero piden más información y otras mejoras pendientes

Los caseteros celebran el entoldamiento de la feria, pero piden más información y otras mejoras pendientes

La joyería de Córdoba mira al futuro en la cuenta atrás para obtener la Indicación Geográfica Protegida

La joyería de Córdoba mira al futuro en la cuenta atrás para obtener la Indicación Geográfica Protegida

Médicos de familia de Córdoba piden paralizar la apertura del tercer punto de urgencias por falta de personal

Médicos de familia de Córdoba piden paralizar la apertura del tercer punto de urgencias por falta de personal
Tracking Pixel Contents