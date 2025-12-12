El anuncio del entoldado de la Feria de Córdoba fue la noticia del día de ayer. Hoy los caseteros han celebrado esta promesa aunque han aprovechado la ocasión para reclamar al Ayuntamiento otras cuestiones que son asignatura pendiente en El Arenal. Por otra parte, el alcalde de Belalcázar ha dimitido tras ser señalado por acoso tras revelarse unos mensajes de carácter sexual enviados por WhatsApp a una mujer, supuesta trabajadora del Ayuntamiento de esta localidad de Los Pedroches. Esta ha sido su reacción. Por último, la ciudad de Córdoba dedicará el próximo año a la figura de Averroes con motivo del 900 aniversario de su nacimiento. El 2026 estará lleno de actividades organizadas por las instituciones en honor al prestigioso pensador.

