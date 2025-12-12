La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las reacciones de los caseteros al entoldado de la Feria, la dimisión del alcalde de Belalcázar tras ser señalado por acoso sexual y el anuncio del Año Averroes marcan la tónica informativa de la jornada
El anuncio del entoldado de la Feria de Córdoba fue la noticia del día de ayer. Hoy los caseteros han celebrado esta promesa aunque han aprovechado la ocasión para reclamar al Ayuntamiento otras cuestiones que son asignatura pendiente en El Arenal. Por otra parte, el alcalde de Belalcázar ha dimitido tras ser señalado por acoso tras revelarse unos mensajes de carácter sexual enviados por WhatsApp a una mujer, supuesta trabajadora del Ayuntamiento de esta localidad de Los Pedroches. Esta ha sido su reacción. Por último, la ciudad de Córdoba dedicará el próximo año a la figura de Averroes con motivo del 900 aniversario de su nacimiento. El 2026 estará lleno de actividades organizadas por las instituciones en honor al prestigioso pensador.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La Fiscalía investiga la protección de los restos arqueológicos de la ronda Norte
- La joyería de Córdoba mira al futuro en la cuenta atrás para obtener la Indicación Geográfica Protegida
- El Ayuntamiento fecha la activación de la válvula antirretorno en el Corregidor para evitar inundaciones
- La gripe se dispara en Córdoba: la tasa se cuadruplica en apenas una semana
- Un estanco reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- María del Mar Sánchez, enfermera recién jubilada, será el Rey Gaspar en la Cabalgata de Córdoba 2026
Salud
Provincia
- La Diputación aprueba su oferta de empleo público 2025: 53 plazas entre turno libre y promoción interna
- La Junta exige al Gobierno central una línea de evacuación de 400 Kw para Los Pedroches y el Guadiato
- Un camionero investigado por conducir ebrio tras volcar en la N-420 cerca de Cardeña y provocar una colisión
Deportes
Cultura
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba