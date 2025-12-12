La actualidad del viernes 12 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La apertura de expedientes a construcciones ilegales en la ciudad, la elección del Rey Gaspar para la Cabalgata y el debate sobre el estado de la ciudad centran la crónica del día
La Junta de Andalucía ha expedientado a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en Córdoba en lo que va de año. Algunas de esas actuaciones se precintaron a finales de 2024, pero este año se han finalizado los expedientes y se ha ordenado la demolición. En otro orden de cosas, Córdoba tiene ya dos de sus Reyes Magos para la próxima Cabalgata. Ayer se conoció Gaspar, que en este caso es una mujer: María del Mar Sánchez, una enfermera de neonatos recién jubilada, cuyo nombre salió ayer al tercer intento en el sorteo del Ayuntamiento. Por último, seguimos con el foco puesto en el debate sobre el estado de la ciudad que se desarrolló ayer con anuncios del alcalde y reproches de la oposición. Entre las promesas, destacan el entoldado de la Feria de Córdoba, la ampliación del parque tecnológico Rabanales 21 y la dotación de drones a la Policía Local para vigilar la Sierra y el río.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Defensa licita el contrato central para la construcción de la Base Logística del Ejército por 395 millones
- «Estamos quemados»: cerca de 200 médicos protestan en Córdoba y exigen el fin de las guardias de 24 horas
- Bellido a los trabajadores de Hitachi: "No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos"
- Córdoba capital gana 541 habitantes en un año mientras la provincia crece solo en una persona
- Jesús Sánchez, el bombero que dará vida a Melchor: "Representar al rey de mi infancia en mi ciudad es un orgullo"
- Flujo migratorio: Córdoba recibe más de 1.000 inmigrantes mientras 867 habitantes emigran al extranjero
- «He llegado a respetar a mis asesinos»: la UCO distingue a Alejandro Ruiz-Huerta, último sobreviviente de la matanza Atocha
Debate del estado de la ciudad
- Choque frontal en el debate de Córdoba: Bellido presume de gestión y la oposición le acusa de estar desconectado
- Bellido destaca el "nuevo modelo de reindustrialización" en Córdoba durante el debate del estado de la ciudad
- El PSOE califica de "anuncios, fiascos y vídeos" la gestión de Bellido
- Hacemos Córdoba critica que el alcalde "prioriza el mercado a los derechos de los trabajadores"
- Vox critica la "bajada de un euro del IBI" en Córdoba mientras "pega un sablazo con la basura"
Salud
Ocio
- El finde llega a Córdoba cargado de citas: los drones por Navidad, humor y las salas de conciertos a tope
Cultura
Provincia
- Baena inaugura el Centro de Innovación Social de la UCO para abordar desafíos sociales y potenciar la igualdad
Andalucía
- Andalucía convoca sus primeras oposiciones para catedráticos de institutos en 20 años con 1.500 plazas
España
- La UCO detiene a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, y realiza registros en varias empresas tras el arresto de Leire Díez y el expresidente de la SEPI
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba