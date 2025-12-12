Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate del estado de la ciudadToldos en la FeriaParcelas irregularesRey GasparMédicosBLETLluvia
instagramlinkedin

La actualidad del viernes 12 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La apertura de expedientes a construcciones ilegales en la ciudad, la elección del Rey Gaspar para la Cabalgata y el debate sobre el estado de la ciudad centran la crónica del día

Maria del Mar Sánchez, la enfermera elegida como Rey Gaspar para la cabalgata de reyes 2026.

Maria del Mar Sánchez, la enfermera elegida como Rey Gaspar para la cabalgata de reyes 2026. / Victor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Junta de Andalucía ha expedientado a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en Córdoba en lo que va de año. Algunas de esas actuaciones se precintaron a finales de 2024, pero este año se han finalizado los expedientes y se ha ordenado la demolición. En otro orden de cosas, Córdoba tiene ya dos de sus Reyes Magos para la próxima Cabalgata. Ayer se conoció Gaspar, que en este caso es una mujer: María del Mar Sánchez, una enfermera de neonatos recién jubilada, cuyo nombre salió ayer al tercer intento en el sorteo del Ayuntamiento. Por último, seguimos con el foco puesto en el debate sobre el estado de la ciudad que se desarrolló ayer con anuncios del alcalde y reproches de la oposición. Entre las promesas, destacan el entoldado de la Feria de Córdoba, la ampliación del parque tecnológico Rabanales 21 y la dotación de drones a la Policía Local para vigilar la Sierra y el río.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Debate del estado de la ciudad

Salud

Ocio

Cultura

Provincia

Andalucía

España

TEMAS

  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
  3. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  4. El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
  5. El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
  6. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  7. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  8. ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba

Los precios dan un respiro en Córdoba tras la fuerte subida de octubre

Los precios dan un respiro en Córdoba tras la fuerte subida de octubre

Calma en Córdoba a la espera de la tormenta: estos son los nuevos avisos de la Aemet para los próximos días

Calma en Córdoba a la espera de la tormenta: estos son los nuevos avisos de la Aemet para los próximos días

Córdoba no guarda el paraguas: la Aemet ya pronostica las próximas lluvias, y serán inminentes

Córdoba no guarda el paraguas: la Aemet ya pronostica las próximas lluvias, y serán inminentes

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 12 de diciembre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 12 de diciembre de 2025

La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba

La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba

Más cordobeses con seguros privados: uno de cada cuatro tiene ya póliza de salud

Más cordobeses con seguros privados: uno de cada cuatro tiene ya póliza de salud

El macroproyecto de Sanitas aumentará la oferta sanitaria privada en Córdoba

El macroproyecto de Sanitas aumentará la oferta sanitaria privada en Córdoba
Tracking Pixel Contents