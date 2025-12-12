La Junta de Andalucía ha expedientado a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en Córdoba en lo que va de año. Algunas de esas actuaciones se precintaron a finales de 2024, pero este año se han finalizado los expedientes y se ha ordenado la demolición. En otro orden de cosas, Córdoba tiene ya dos de sus Reyes Magos para la próxima Cabalgata. Ayer se conoció Gaspar, que en este caso es una mujer: María del Mar Sánchez, una enfermera de neonatos recién jubilada, cuyo nombre salió ayer al tercer intento en el sorteo del Ayuntamiento. Por último, seguimos con el foco puesto en el debate sobre el estado de la ciudad que se desarrolló ayer con anuncios del alcalde y reproches de la oposición. Entre las promesas, destacan el entoldado de la Feria de Córdoba, la ampliación del parque tecnológico Rabanales 21 y la dotación de drones a la Policía Local para vigilar la Sierra y el río.

