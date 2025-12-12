Uno de cada tres médicos se suma a la huelga en Córdoba en el último día de paros

La huelga de médicos no solo no ha perdido fuerza en Córdoba, sino que la ha ganado a lo largo de las cuatro jornadas de paros convocadas por el Sindicato Médico. Según los datos facilitados por la Junta de Andalucía, este viernes el 32,82% de los facultativos no han acudido a su puesto de trabajo, el porcentaje más alto registrado durante el conflicto.

De este modo, el seguimiento de la huelga alcanzó su máximo en la última jornada tanto en Córdoba como en el conjunto de Andalucía, donde el paro ha sido secundado por el 36,28% de la plantilla médica. En la provincia, la evolución ha sido claramente ascendente: un 27% el martes, un 29% el miércoles y un 31% el jueves, día en el que alrededor de 200 médicos se concentraron a las puertas del hospital Reina Sofía para exigir mejoras en sus condiciones laborales. Entre sus principales reivindicaciones destacan el fin de las guardias de 24 horas y una mayor estabilidad laboral.

A. J. González

Seguimiento en Andalucía

Pese a este incremento, Córdoba fue este viernes la segunda provincia andaluza con menor seguimiento de los paros, solo por delante de Jaén, donde la huelga alcanzó al 23,41% de los facultativos. En el extremo opuesto se situaron Sevilla y Málaga, con un seguimiento del 40,37% y del 39,62%, respectivamente.

Ambiente en el vestíbulo del centro de salud del Sector Sur en el martes de huelga. / Víctor Castro

El consejero de Salud y Familias, Antonio Sanz, cargó de nuevo contra el Ministerio de Sanidad y acusó a la ministra, Mónica García, de actuar con “frivolidad e irresponsabilidad”. A su juicio, la titular de Sanidad “está interesada en que la huelga continúe” e insistió en que se siente a negociar con los representantes sindicales y retire el último borrador del Estatuto Marco.

Más de 155.800 consultas canceladas

Sanz subrayó además el impacto asistencial de los paros en Andalucía, donde, según sus datos, en los tres primeros días de huelga se han suspendido 155.831 consultas, además de 3.234 intervenciones quirúrgicas, 14.706 pruebas diagnósticas y 76.386 consultas externas. “Esta situación es insostenible”, afirmó, antes de acusar a la ministra de estar “dedicada a la bronca y a la confrontación, en lugar de a resolver los problemas”.