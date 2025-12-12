El PSOE plantea un plan de impacto municipal para garantizar que la Base Logística del Ejército transforme Córdoba

El PSOE de Córdoba ha presentado en rueda de prensa una moción para el próximo Pleno del Ayuntamiento en la que propone la elaboración de un plan de impacto municipal vinculado a la Base Logística del Ejército. El objetivo, según el grupo, es asegurar que el desarrollo económico y social que generará esta infraestructura llegue a toda la ciudad. Según el concejal socialista Ángel Ortiz, “debe ir acompañada de una planificación municipal seria para que la ciudad pueda absorber y transformar ese impulso sin improvisaciones ni desequilibrios”.

“La Base Logística no es sólo una infraestructura militar: es una oportunidad histórica para transformar Córdoba”, ha recordado Ortiz. El concejal ha apuntado como futuros retos el empleo, la formación especializada, la vivienda asequible y la regulación del mercado residencial, la movilidad y accesos y más servicios públicos o equilibro territorial, así como cohesión de los barrios. En palabras del edil: “Córdoba no puede permitirse que el desarrollo se quede en la valla de la base”.

En su intervención, Ortiz ha sido crítico con la "inacción" del Gobierno local: “Parece que este Ayuntamiento no es consciente de lo que está ocurriendo. O actúan como si la Base Logística fuese un edificio más que se levanta en la periferia. Falta visión, falta ambición y falta planificación. Y eso pone en riesgo que la riqueza que genera este proyecto se quede en Córdoba”.

El concejal ha alertado de los "riesgos" de avanzar sin un plan: "presión en el mercado de la vivienda, tensiones en movilidad, saturación de servicios públicos y pérdida de oportunidades para pymes y trabajadores locales".

“Córdoba merece un gobierno que planifique, no que improvise. Merece aprovechar esta oportunidad histórica con rigor y con justicia territorial. Por eso presentamos esta moción: porque la ciudad necesita un Plan de Impacto Municipal y lo necesita ya”, ha concluido.