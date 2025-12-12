Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto laboral

El presidente de la Diputación de Córdoba aborda con CCOO la situación social de los trabajadores de Hitachi

El sindicato pide ayudas sociales para los trabajadores de Hitachi sancionados por la empresa, ante las dificultades económicas que enfrentan

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, habla con los trabajadores de Hitachi y con responsables de CCOO.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha mantenido este viernes una reunión con los trabajadores de Hitachi afectados por una situación de bloqueo de la negociación del convenio colectivo, así como con la secretaria general de CCOO, Marina Borrego.

Según informa la Diputación a través de una nota de prensa, el comité trasladó a Fuentes su "decepción por la actitud de la empresa, que no ha tenido ningún remilgo en suspender de empleo y sueldo a 76 trabajadores y trabajadoras en plenas navidades, solo por ejercer su derecho a huelga". Para la representación sindical, "estas sanciones son absolutamente desproporcionadas y solo buscan minar la voluntad de los trabajadores y trabajadoras, muchos de los cuales, van a vivir una situación muy dura en los próximos meses por la falta de ingresos".

Intentar mediar

Por su parte, el presidente de la Diputación ha insistido en que “nuestro deber como administración es intentar mediar para que el conflicto se pueda resolver con sentido común y mostrar nuestro apoyo a los trabajadores ante una situación económica y social complicada que se agrava por la cercanía de estas fechas”. Además, se ha comprometido “a buscar fórmulas para intentar paliar estar situación”.

Por su parte, la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, llamó la atención "sobre las malas fechas en las que la empresa ha impuesto las sanciones y por ello pidió al presidente de la Diputación que se destinen ayudas sociales a los trabajadores afectados por la sanción de la empresa, porque muchos van a tener dificultades para pasar estos meses”.

