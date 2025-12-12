Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los precios dan un respiro en Córdoba tras la fuerte subida de octubre

La inflación se sitúa en el 2,4%, dos décimas menos respecto a octubre

Compras navideñas en Córdoba.

Compras navideñas en Córdoba. / Ramón Azañón

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

La inflación moderó su subida en Córdoba en el penúltimo mes del año y se situó en el 2,4%, según los datos publicados este viernes 12 de diciembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto supone una bajada de dos décimas respecto a octubre. A nivel nacional, el Índice de Precios de Consumo (IPC) alcanzó el 3,0%. Por grupos, lo que más se encareció en Córdoba entre octubre y noviembre fueron las bebidas alcohólicas y el tabaco, mientras que bajaron los precios de los restaurantes y hoteles.

Después de que el IPC registrara en octubre su mayor subida del año en la provincia, con un incremento mensual del 1,3% —impulsado principalmente por el encarecimiento del calzado (+13,1%)—, los precios han dado una ligera tregua en noviembre. El índice general se sitúa así en el 2,4% en su tasa interanual, una décima menos que en el mes anterior. La tasa anual (de enero a noviembre) se coloca en el 2,7%, siete décimas menos respecto al anteriro dato.

Ambiente en un restaurante de Córdoba este puente.

Ambiente en un restaurante de Córdoba este puente. / A. J. GONZÁLEZ

¿Qué sube y qué baja?

Por categorías, los mayores incrementos mensuales en noviembre se produjeron en bebidas alcohólicas y tabaco (+0,7%), transporte (+0,4%), muebles y artículos para el hogar (+0,2%), y enseñanza y sanidad (+0,1% en ambos casos). El calzado, que había liderado la subida en octubre, se mantuvo estable. En el lado contrario, descendieron los precios de las comunicaciones (-0,1%), otros bienes y servicios (-0,1%), ocio y cultura (-0,2%), alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,5%), vivienda y suministros (-0,5%) y restaurantes y hoteles (-0,6%).

Si se atiende a la evolución interanual, los mayores encarecimientos en Córdoba en los últimos doce meses corresponden a hoteles y restaurantes (+5,9%) y a vivienda y suministros (+5,6%), aunque ambos moderaron su crecimiento en noviembre. Por el contrario, los menores aumentos se registran en vestido y calzado (+0,1%) y sanidad (+0,3%). Los alimentos presentan una subida interanual del 2,4%.

Dos mujeres compran en un supermercado.

Dos mujeres compran en un supermercado. / CÓRDOBA

En el acumulado del año, el comportamiento es similar: la hostelería lidera las subidas con un 5,7%, seguida de la vivienda y los suministros (4,7%), mientras que ocio y cultura (-1,4%) y vestido y calzado (-0,2%) han registrado descensos.

Noticias relacionadas y más

Comparación con Andalucía

En el contexto autonómico, Córdoba es la provincia andaluza donde la inflación ha evolucionado de forma más favorable en el último mes, ya que junto a Granada (-0,1%) es la única donde se ha moderado el crecimiento. En Almería y Jaén los precios subieron un 0,1%, mientras que en el resto de provincias se mantuvieron estables. En cuanto a la tasa interanual, Málaga (2,8%) y Sevilla (2,6%) encabezan las subidas, mientras que Jaén y Granada registran los incrementos más bajos (2,2%). En el conjunto de 2025, Málaga (3,2%) y Sevilla (3,0%) lideran el alza de precios, frente a Jaén (2,6%) y Córdoba (2,7%), que presentan los aumentos más moderados.

