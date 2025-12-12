Los precios dan un respiro en Córdoba tras la fuerte subida de octubre

La inflación moderó su subida en Córdoba en el penúltimo mes del año y se situó en el 2,4%, según los datos publicados este viernes 12 de diciembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto supone una bajada de dos décimas respecto a octubre. A nivel nacional, el Índice de Precios de Consumo (IPC) alcanzó el 3,0%. Por grupos, lo que más se encareció en Córdoba entre octubre y noviembre fueron las bebidas alcohólicas y el tabaco, mientras que bajaron los precios de los restaurantes y hoteles.

Después de que el IPC registrara en octubre su mayor subida del año en la provincia, con un incremento mensual del 1,3% —impulsado principalmente por el encarecimiento del calzado (+13,1%)—, los precios han dado una ligera tregua en noviembre. El índice general se sitúa así en el 2,4% en su tasa interanual, una décima menos que en el mes anterior. La tasa anual (de enero a noviembre) se coloca en el 2,7%, siete décimas menos respecto al anteriro dato.

Ambiente en un restaurante de Córdoba este puente. / A. J. GONZÁLEZ

¿Qué sube y qué baja?

Por categorías, los mayores incrementos mensuales en noviembre se produjeron en bebidas alcohólicas y tabaco (+0,7%), transporte (+0,4%), muebles y artículos para el hogar (+0,2%), y enseñanza y sanidad (+0,1% en ambos casos). El calzado, que había liderado la subida en octubre, se mantuvo estable. En el lado contrario, descendieron los precios de las comunicaciones (-0,1%), otros bienes y servicios (-0,1%), ocio y cultura (-0,2%), alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,5%), vivienda y suministros (-0,5%) y restaurantes y hoteles (-0,6%).

Si se atiende a la evolución interanual, los mayores encarecimientos en Córdoba en los últimos doce meses corresponden a hoteles y restaurantes (+5,9%) y a vivienda y suministros (+5,6%), aunque ambos moderaron su crecimiento en noviembre. Por el contrario, los menores aumentos se registran en vestido y calzado (+0,1%) y sanidad (+0,3%). Los alimentos presentan una subida interanual del 2,4%.

Dos mujeres compran en un supermercado. / CÓRDOBA

En el acumulado del año, el comportamiento es similar: la hostelería lidera las subidas con un 5,7%, seguida de la vivienda y los suministros (4,7%), mientras que ocio y cultura (-1,4%) y vestido y calzado (-0,2%) han registrado descensos.

Comparación con Andalucía

En el contexto autonómico, Córdoba es la provincia andaluza donde la inflación ha evolucionado de forma más favorable en el último mes, ya que junto a Granada (-0,1%) es la única donde se ha moderado el crecimiento. En Almería y Jaén los precios subieron un 0,1%, mientras que en el resto de provincias se mantuvieron estables. En cuanto a la tasa interanual, Málaga (2,8%) y Sevilla (2,6%) encabezan las subidas, mientras que Jaén y Granada registran los incrementos más bajos (2,2%). En el conjunto de 2025, Málaga (3,2%) y Sevilla (3,0%) lideran el alza de precios, frente a Jaén (2,6%) y Córdoba (2,7%), que presentan los aumentos más moderados.