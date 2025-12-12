Policía Local
Parado por conducir drogado, sin seguro… y con 14 gallos de pelea en el maletero en Córdoba
Los animales presentaba señales de estar dedicados a peleas clandestinas, atacando uno de ellos a un agente
La Policía Local de Córdoba ha sancionado a un conductor que transportaba en su vehículo 14 gallos de pelea de los que no pudo aportar documentación ni indicar su procedencia.
Los hechos ocurrieron el pasado día 8 diciembre cuando una patrulla detuvo el vehículo en el que viajaba un particular a gran velocidad por el entorno de la carretera de Palma del Río. Los agentes sancionaron al conductor por circular sin contar con el seguro obligatorio e, igualmente, por dar positivo en el test de drogas.
En este momento, la patrulla de la Policía Local localizó en los asientos traseros una mochila con tres compartimentos, encontrándose en cada uno de ellos un gallo. Al proceder al registro del vehículo, los agentes localizaron en el maletero once cajas de cartón, con un gallo en el interior de cada una. Pese al requerimiento de los agentes, el conductor no aportó documentación sobre los animales y se negó a facilitar datos concreto sobre la procedencia de los gallos.
En este sentido, la Policía Local comprobó que esta persona no cuenta con el necesario carnet de criador federado ni con el certificado de traslado de los animales.
De la misma manera, los agentes pudieron comprobar que los animales presentaban señales de haberse destinado a las peleas clandestinas, ya que tenían la cresta rapada, pico fuerte y curvo y espolones desarrollados, mostrando actitud agresiva, llegando incluso a tratar de atacar a uno de los agentes cuando se disponía a sacarlo de la mochila.
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba