Parado por conducir drogado, sin seguro… y con 14 gallos de pelea en el maletero en Córdoba

La Policía Local de Córdoba ha sancionado a un conductor que transportaba en su vehículo 14 gallos de pelea de los que no pudo aportar documentación ni indicar su procedencia.

Los hechos ocurrieron el pasado día 8 diciembre cuando una patrulla detuvo el vehículo en el que viajaba un particular a gran velocidad por el entorno de la carretera de Palma del Río. Los agentes sancionaron al conductor por circular sin contar con el seguro obligatorio e, igualmente, por dar positivo en el test de drogas.

En este momento, la patrulla de la Policía Local localizó en los asientos traseros una mochila con tres compartimentos, encontrándose en cada uno de ellos un gallo. Al proceder al registro del vehículo, los agentes localizaron en el maletero once cajas de cartón, con un gallo en el interior de cada una. Pese al requerimiento de los agentes, el conductor no aportó documentación sobre los animales y se negó a facilitar datos concreto sobre la procedencia de los gallos.

En este sentido, la Policía Local comprobó que esta persona no cuenta con el necesario carnet de criador federado ni con el certificado de traslado de los animales.

De la misma manera, los agentes pudieron comprobar que los animales presentaban señales de haberse destinado a las peleas clandestinas, ya que tenían la cresta rapada, pico fuerte y curvo y espolones desarrollados, mostrando actitud agresiva, llegando incluso a tratar de atacar a uno de los agentes cuando se disponía a sacarlo de la mochila.