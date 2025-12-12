Sanidad pública
Médicos de familia de Córdoba piden paralizar la apertura del tercer punto de urgencias por falta de personal
Los profesionales han comenzado una recogida de firmas y se han dirigido por escrito a las autoridades sanitarias
Médicos de familia del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir han expresado públicamente su preocupación por la apertura del tercer punto de urgencias extrahospitalarias en Córdoba, prevista para la última semana de enero de 2026, al considerar que "se impulsa sin recursos humanos suficientes ni una planificación adecuada". Los médicos han comenzado una recogida de firmas.
En un escrito dirigido a la Gerencia del Distrito, a la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), al Colegio de Médicos y a la Delegación de Salud, los profesionales señalan que, aunque comparten la necesidad de mejorar la accesibilidad sanitaria, la medida “agrava un modelo organizativo ya ineficiente y puede repercutir negativamente tanto en la calidad asistencial como en las condiciones laborales del personal médico".
Reorganización de urgencias
Según detallan, la reorganización de las urgencias iniciada en octubre de 2023, cuando gran parte del personal de los SUAP fue integrado en Atención Primaria, no ha logrado los objetivos anunciados.
Los médicos solicitan "la paralización inmediata del nuevo punto de urgencias en Córdoba hasta que exista una planificación realista, con refuerzo efectivo de la plantilla y un diálogo transparente con los profesionales".
