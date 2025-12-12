Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate del estado de la ciudadRey GasparMédicosBLETCasa 47Paraiso ArenalRey MelchorLluvia
instagramlinkedin

Ubicado en Arroyo del Moro

El macroproyecto de Sanitas aumentará la oferta sanitaria privada en Córdoba

La capital cuenta con cuatro hospitales privados y en los últimos años han proliferado clínicas y centros especializados

Solar de la zona de Noreña en el que se construirá el macroproyecto de Sanitas.

Solar de la zona de Noreña en el que se construirá el macroproyecto de Sanitas. / A.J. GONZÁLEZ

M.J. Raya

M.J. Raya

En Córdoba, la oferta sanitaria privada más destacada se refleja en los cuatro hospitales privados que existen, el hospital Cruz Roja, el hospital San Juan de Dios, el hospital QuirónSalud y hospital Arruzafa). A estos se suma el hospital Centro de Andalucía en Lucena, a la vez que en los últimos años han proliferado diferentes clínicas y centros médicos especializados. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Empresarios de Servicios Médicos de Córdoba (Asempur), Ginés Delgado, advierte de que han cerrado igualmente otros centros, sobre todo tras la jubilación de sus responsables, muchos de ellos ubicados en municipios.

Por otro lado, en cuanto a las novedades de las aseguradoras, algunas compañías médicas privadas cuentan con centros y consultas propias en diferentes puntos de la ciudad, como son Asisa, Adeslas o Sanitas, por citar algunos ejemplos.

Mapa con la ubicación del futuro centro médico de Sanitas.

Mapa con la ubicación del futuro centro médico de Sanitas. / CÓRDOBA

Sanitas quiere empezar las obras para enero

Concretamente, Sanitas tiene previsto comenzar en enero del próximo año en Córdoba la construcción de un macroproyecto en el solar donde estuvo ubicada la antigua residencia Teniente Coronel Noreña, junto al centro de salud y de especialidades Carlos Castilla del Pino, en la zona de Arroyo del Moro.

Noticias relacionadas y más

Solar donde se ubicará el futuro centro médico de Sanitas, en la zona donde se ubicaba la antigua Noreña, junto al centro de salud Castilla del Pino

Solar donde se ubicará el futuro centro médico de Sanitas, en la zona donde se ubicaba la antigua Noreña, junto al centro de salud Castilla del Pino. / NOELIA SANTOS

Este complejo sanitario privado albergará en un mismo espacio centro médico, clínica dental y residencia para mayores (la primera de esta aseguradora en Córdoba), incluyendo 15 especialidades médicas y quirúrgicas de adultos y pediatría, resonancia magnética y sala de endoscopia, así como quirófano para cirugía mayor ambulatoria.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
  3. El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
  4. El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
  5. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  6. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  7. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  8. ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 12 de diciembre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 12 de diciembre de 2025

La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba

La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba

Más cordobeses con seguros privados: uno de cada cuatro tiene ya póliza de salud

Más cordobeses con seguros privados: uno de cada cuatro tiene ya póliza de salud

El macroproyecto de Sanitas aumentará la oferta sanitaria privada en Córdoba

El macroproyecto de Sanitas aumentará la oferta sanitaria privada en Córdoba

Francisco Sánchez Madrid: "En el Imibic de Córdoba hay varios grupos muy potentes en investigación biomédica"

Francisco Sánchez Madrid: "En el Imibic de Córdoba hay varios grupos muy potentes en investigación biomédica"

Córdoba acoge las Primeras Jornadas Interdisciplinares de Rehabilitación Ortopédica Infantil

Córdoba acoge las Primeras Jornadas Interdisciplinares de Rehabilitación Ortopédica Infantil

Yaco Climent, director y fisioterapeuta en Vitalys Center: "Muchos pacientes experimentan un empeoramiento de sus síntomas durante el invierno"

Yaco Climent, director y fisioterapeuta en Vitalys Center: "Muchos pacientes experimentan un empeoramiento de sus síntomas durante el invierno"

María del Mar Sánchez, enfermera recién jubilada, será el Rey Gaspar en la Cabalgata de Córdoba 2026

María del Mar Sánchez, enfermera recién jubilada, será el Rey Gaspar en la Cabalgata de Córdoba 2026
Tracking Pixel Contents