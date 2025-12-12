Ubicado en Arroyo del Moro
El macroproyecto de Sanitas aumentará la oferta sanitaria privada en Córdoba
La capital cuenta con cuatro hospitales privados y en los últimos años han proliferado clínicas y centros especializados
En Córdoba, la oferta sanitaria privada más destacada se refleja en los cuatro hospitales privados que existen, el hospital Cruz Roja, el hospital San Juan de Dios, el hospital QuirónSalud y hospital Arruzafa). A estos se suma el hospital Centro de Andalucía en Lucena, a la vez que en los últimos años han proliferado diferentes clínicas y centros médicos especializados. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Empresarios de Servicios Médicos de Córdoba (Asempur), Ginés Delgado, advierte de que han cerrado igualmente otros centros, sobre todo tras la jubilación de sus responsables, muchos de ellos ubicados en municipios.
Por otro lado, en cuanto a las novedades de las aseguradoras, algunas compañías médicas privadas cuentan con centros y consultas propias en diferentes puntos de la ciudad, como son Asisa, Adeslas o Sanitas, por citar algunos ejemplos.
Sanitas quiere empezar las obras para enero
Concretamente, Sanitas tiene previsto comenzar en enero del próximo año en Córdoba la construcción de un macroproyecto en el solar donde estuvo ubicada la antigua residencia Teniente Coronel Noreña, junto al centro de salud y de especialidades Carlos Castilla del Pino, en la zona de Arroyo del Moro.
Este complejo sanitario privado albergará en un mismo espacio centro médico, clínica dental y residencia para mayores (la primera de esta aseguradora en Córdoba), incluyendo 15 especialidades médicas y quirúrgicas de adultos y pediatría, resonancia magnética y sala de endoscopia, así como quirófano para cirugía mayor ambulatoria.
