A la espera de El Gordo: cinco cifras de la Lotería de Navidad 2025 en Córdoba

Cuenta atrás para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra el lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. Se repite la liturgia de todos los años: un premio Gordo con 400.000 euros al décimo, un segundo y un tercero, dos cuartos y ocho quintos (más las pedreas), que repartirán un total de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado.

Este 2025, Córdoba espera romper la maldición y que la suerte deje de dar de lado a la provincia, donde nunca se ha cantado el primer premio de forma íntegra ni ha habido lluvia de millones en los 212 años de la Lotería de Navidad (este año se celebra la 213ª edición).

Más allá de la ilusión y las supersticiones, hablar de Lotería de Navidad, es hablar de números, estadísticas y probabilidades. Partiendo de esta base, los preparativos del sorteo de este año se resume en Córdoba en las siguientes cinco cifras.

Un gasto medio de 68 euros Los cordobeses incrementarán su gasto en Lotería de Navidad este año, superando los de 53 millones de euros invertidos (casi tres más que el año pasado). Esto supone 68,84 euros de gasto medio por cordobés, según la cifra estimada de consignación publicada, como cada año, por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae). El dato será definitivo una vez que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña del sorteo, pero la previsión encadenaría un aumento proporcional a los tres euros por año: en 2024, los cordobeses se dejaron 65,40 euros de media en el sorteo, frente a los 63,14 de 2023. Esta cifra de gasto está por debajo de la media nacional, fijada en 76,08 euros, y por encima del gasto medio en Andalucía (64,05 euros).

Lotería de Navidad en la Administración de El Gato Negro. / A. J. GONZÁLEZ

Nueve premios ‘Gordo’ La provincia no está abonada a la suerte y es una de las que más se resiste al Gordo de la Lotería de Navidad, pues solo se ha visto tocada por la suerte en nueve ocasiones. Muy lejos de las 90 veces que ha caído en Madrid, las 57 de Barcelona o de las provincias andaluzas más agraciadas: Sevilla (17), Cádiz (16) y Málaga (15), según las estadísticas. La última vez que el Gordo apareció por Córdoba fue en 2023, cuando la provincia consignó cinco décimos del número 88.008, con agraciados en la barriada de Villarrubia, además de en Puente Genil, Hinojosa del Duque, Iznájar y Fernán Núñez. En total, 2 millones de euros viajaron a la provincia.

Celebración del Gordo de 2019 en el estanco de la avenida de Barcelona, en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

1992, el año mágico Córdoba vivió hace 33 años su momento cumbre de la Lotería de Navidad, con el segundo premio del sorteo (número 42890). que vendió íntegramente supermercados Deza en 1992 y que dejó en la capital 15.120 millones de las antiguas pesetas, más de 90 millones de euros. Un premio muy repartido entre las familias de La Viñuela y el Sector Sur donde se repartieron 105 series del número en participaciones de 500 pesetas (3 euros) sin recargo, que se tradujeron en 2.400.000 pesetas por papeleta (14.000 euros).

Portada de Diario CÓRDOBA de la Lotería de Navidad de 1992. / CÓRDOBA

Doce municipios de la suerte Los nueve premios ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad, ninguno íntegro, se han cantado en doce municipios de la provincia. La localidad cordobesa de Pozoblanco destaca en este listado por ser la primera que celebró El Gordo en el año 1961. Fue la primera y única vez que los millones de este sorteo llegaron al municipio. A continuación, cabe destacar Córdoba capital, que cantó El Gordo en cuatro ocasiones: en 1963, 1978, 2018, 2020 y 2023. La más reciente fue en 2023 con un único boleto consignado en la barriada de Villarrubia. Otro de los municipios agraciados con El Gordo es Hinojosa del Duque, que cantó el primer premio en 1986 y también en 2023. Dieciséis años después los millones volvieron a la provincia, esta vez en Lucena, en 2002. El Gordo de 2012 fue muy repartido y recaló en Priego, Nueva Carteya y Palma del Río. Y solo seis años después, en 2018, el premio sonrió a las localidades de La Carlota, Fuente Carreteros y Puente Genil. Y en 2023 se estrenaron Iznájar y Fernán Núñez.

Fernán Núñez celebra El Gordo. / MANUEL MURILLO