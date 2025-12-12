La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba

Un centenar de edificaciones y parcelas en Córdoba han sido objeto de expediente de protección de la legalidad, por parte de la Consejería de Fomento, en lo que va de 2025 (hasta el pasado 10 de diciembre). Algunas de esas actuaciones se precintaron a finales de 2024, pero este año se han finalizado los expedientes y se ha ordenado la demolición.

En este sentido, las fuentes consultadas explican que esta es una de las actividades desarrolladas en la provincia, en el marco de la ordenación del territorio. Los expedientes aluden a cuatro parcelaciones que integran, como se indica, 100 edificaciones y parcelas. Las medidas de reposición planteadas comprenden no solo la demolición de edificaciones irregulares, sino también la eliminación de vallados perimetrales y la reagrupación jurídica.

Desde Fomento recuerdan que las parcelaciones urbanísticas dan lugar a una pluralidad de procedimientos de restablecimiento de la legalidad por actos parcelatorios y constructivos, que se caracterizan por ser especialmente complejos. En este sentido, hacen hincapié en que, "de ordinario, se dirigen frente a una pluralidad de destinatarios".

En lo que va de año, además, se han formulado 19 denuncias y actuaciones de oficio, en el marco de la actividad previa para la comprobación y la averiguación de los hechos. Esta se desarrolla con objeto de determinar, entre otras cuestiones, la competencia de la Administración autonómica. Se trata de iniciativas anteriores a los procedimientos disciplinarios.

Como resultado de la labor de control, la Junta de Andalucía también ha impuesto 12 sanciones y multas tras detectar irregularidades urbanísticas en Córdoba. A este respecto, las mismas fuentes detallan que las multas han sido motivadas por órdenes de demolición, una medida planteada como un medio de ejecución forzosa ante la resistencia de las personas obligadas a ello.

Por último, los inspectores de la provincia han levantado 42 actas durante las visitas realizadas. Estas actas se han formalizado a lo largo del año, pero el grueso se ha concentrado en los meses de marzo, noviembre y diciembre.

Más medios

Precisamente, en los últimos días ha trascendido que la Junta de Andalucía ha proyectado un nuevo plan de actuación, que se materializará a través de un decreto que está en fase de exposición pública, con el que pretende que haya más inspectores para el control y que estos cuenten con más medios, así como con más capacidad de actuación ante los incumplimientos. Entre otras cuestiones, se ha avanzado la incorporación de subinspectores de urbanismo y vivienda.

Demoliciones voluntarias

A finales de 2024, la Fiscalía de Córdoba instó a los ayuntamientos de la provincia a aumentar el control sobre las viviendas ilegales. En una reunión con policías locales, la inspección de Urbanismo de la Junta de Andalucía y técnicos de la Diputación, abordó el "aumento significativo de las edificaciones irregulares y el fenómeno parcelatorio" observado, según indicó la fiscal delegada de Medio Ambiente, María Eugenia Bautista.

En el mismo encuentro, esta responsable hizo hincapié en que "una parte del territorio está en terreno inundable y en zona de extremo peligro de incendio". La memoria de actividad del Ministerio Público relativa a 2024 alude a las demoliciones de construcciones ilegales (sin precisar el número) efectuadas en la provincia, precisando que "la mayoría son llevadas a cabo de forma voluntaria".