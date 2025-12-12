La joyería de Córdoba mira al futuro en la cuenta atrás para obtener la Indicación Geográfica Protegida

La joyería cordobesa vive próxima a un logro que ha perseguido durante años, la obtención de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) ―el equivalente a la denominación de origen para alimentos y bebidas―. La Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy espera poder recibir su aprobación a finales de año o principios de 2026, según confirmó su presidente Isidoro García-Escribano. El dosier que presentarán ante la Unión Europea, después de un intenso año de trabajo de la mano de la Junta de Andalucía, "ya está redactado y preparado, a punto de presentarse", avanzó esta misma semana.

En ese escenario, contando las semanas para recibir el distintivo, el sector se ha reunido este viernes en una jornada celebrada en la Escuela de Joyería para reflexionar sobre sus éxitos e impulsarse de cara al futuro ilusionante. Bajo el título Joyería Viva, el encuentro ha ofrecido la oportunidad de escuchar y aprender de los referentes del sector, conocer de primera mano su experiencias y trayectorias, así como casos de éxito, e inspirarse en su visión sobre el futuro del sector.

Respecto a la obtención de la IGP, el vicepresidente de la asociación de joyeros de Córdoba, Javier Romero, ha declarado que "tenemos una buena oportunidad por delante para posicionar nuestro producto estrella donde nos corresponde".

Una industria estratégica

La joyería vive un momento de "transformación profunda", han coincidido los profesionales. La evolución de los mercados, la digitalización, las nuevas exigencias de sostenibilidad y los cambios en los hábitos de consumo están "redefiniendo" la manera de diseñar, producir y comercializar las joyas. En ese sentido, Romero ha puesto en valor la calidad de la joya cordobesa, destacada por su poco peso y gramaje.

Estudiantes y joyeros andaluces asistentes a las jornadas en Córdoba. / Manuel Murillo

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, que ha inaugurado la jornada que ha reunido a joyeros, artesanos, diseñadores y profesionales procedentes de distintos puntos de Andalucía, ha subrayado el "papel estratégico de Córdoba como principal polo productivo de la joyería en Andalucía", con alrededor de 1.300 empresas y más de 15.000 empleos directos e indirectos, así como su liderazgo en producción y exportación a mercados internacionales.

Rocío Blanco ha defendido la necesidad de impulsar espacios de encuentro y colaboración a escala autonómica que permitan compartir experiencias, generar sinergias y reforzar la competitividad del sector en su conjunto.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha repasado los hitos del sector y su conversión de profesión artesanal a industria. En esa línea, ha recordado la concesión de 505.000 euros de ayudas por parte del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) esta misma semana, que han beneficiado a 69 empresas.

Rafael Ruiz, director del Parque Joyero; José María Bellido, alcalde de Córdoba; Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; y Javier Romero, vicepresidente de la Asociación Provincial de Joyeros San Eloy. / Manuel Murillo

Esta inversión se suma a los 519.594 euros adjudicados en 2024 a 67 empresas, superando así el millón de euros en dos años destinados exclusivamente a la industria joyera, ha dicho Bellido. Las ayudas se orientan a áreas clave como la transformación digital, la eficiencia energética y la apertura de nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales.

Asimismo, ha destacado el papel de la Escuela de Joyería del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ubicada en el Parque Joyero de Córdoba y reconocida como Centro de Referencia Nacional (CRN), como pieza clave para la formación especializada, el relevo generacional y la conexión entre el ámbito formativo y el tejido empresarial.