"En el Imibic de Córdoba hay varios grupos muy potentes en investigación biomédica"

El doctor Francisco Sánchez Madrid (Añora, 1954) es jefe de Inmunología del hospital La Princesa de Madrid, centro al que se vinculó en 1985 y al que lleva unido 40 años. Exalumno del IES Séneca, comenzó primero los estudios de Veterinaria en la Universidad de Córdoba e hizo dos años de Biología. Posteriormente, se marchó a Sevilla porque quería estudiar Bioquímica. No sería exagerado decir que es uno de los cordobeses más meritorios en el ámbito de la ciencia médica de las últimas décadas.

Catedrático de Inmunología por la Universidad Autónoma de Madrid desde los 34 años, posee numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional Ramón y Cajal de Investigación, el prestigioso Robert Koch y es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Córdoba. Impulsor a su vez de más de 15 patentes para la Universidad Autónoma relacionadas con el ámbito de la Biomedicina. Además, el viernes 19 de diciembre recibirá en Córdoba, de la Asociación de Informadores Técnicos Sanitarios de Córdoba, uno de los premios Averroes de Oro 2025.

¿Es usted el único científico de su familia?

Una de mis hermanas es enfermera y uno de mis hijos trabaja en un laboratorio de Biomedicina. La investigación per se es algo muy sacrificado y te tiene que gustar mucho, pero si tienes pasión y motivación por lo que haces, te sientes muy afortunado.

¿Qué avances fundamentales podría destacar que ha conseguido en sus más de 40 años de trayectoria?

En el comienzo de mi trayectoria trabajé en el Departamento de Patología de la Escuela de Medicina de Harvard. Junto al profesor Timothy Springer, identificamos las integrinas que controlan la adhesión y la activación de los leucocitos, que realizan una contribución decisiva al desarrollo de terapias para enfermedades inflamatorias y autoinmunes, como la esclerosis múltiple o la enfermedad de Crohn, lo que dio lugar a nuevos fármacos. En investigaciones posteriores he contribuido, por un lado, a comprender la función de las sinapsis inmunológicas, es decir, las estructuras mediante las que las células inmunitarias se comunican entre sí o con otras células, y, por otro lado, a la identificación y caracterización molecular y funcional del receptor de activación de leucocitos CD69, así como su papel fisiológico y su participación en patologías de base inmunitaria.

Francisco Sánchez Madrid, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

¿A lo largo de su trayectoria ha colaborado con grupos de investigación cordobeses de la UCO, hospital Reina Sofía o Imibic?

Sí, formé en mi laboratorio de la Princesa en la tecnología de generación de anticuerpos monoclonales a un grupo de la Facultad de Veterinaria y también he colaborado con otros grupos, como el del catedrático de Inmunología de la UCO Eduardo Muñoz Blanco, con el que mantuve una colaboración de varios años. He mantenido y mantengo una relación de muchos años en tareas de asesoramiento del comité científico del Imibic, ya que yo fui también director del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid (IIS Princesa)

¿Sería necesario poder contar con más especialistas en Inmunología, teniendo en cuenta que es una materia transversal que permite diagnosticar y tratar numerosas enfermedades?

Sí sería necesario contar con más, porque no hay tantos puestos de estos especialistas en los hospitales, sino que el hospital debe de tener cierto nivel para contar con inmunólogos. Por ejemplo, en Madrid, solo hay 7 u 8 hospitales que cuentan con estos especialistas y en la provincia de Córdoba solo hay en el Reina Sofía. No es que no haya interés entre los MIR por especializarse en Inmunología, sino que no se ofertan demasiadas plazas. Los conocimientos de inmunología son muy útiles para muchas especialidades, como Neumología, Oncología, Hematología, Reumatología, Dermatología, Endocrinología, por citar solo algunas.

Francisco Sánchez, cuarto por la izquierda, durante un homenaje reciente de la Comunidad de Madrid. / CÓRDOBA

Uno de los mayores avances de la Inmunología de los últimos años es la inmunoterapia, por los resultados positivos que está proporcionando frente a enfermedades oncológicas o autoinmunes. ¿En qué consiste la inmunoterapia y cuáles son sus ámbitos de aplicación?

La Inmunoterapia es un tipo de terapia que utiliza fármacos biológicos con el fin de estimular o inhibir el sistema inmunitario y de esta manera ayudar al cuerpo a combatir el cáncer, las infecciones y otras enfermedades. Cuando se usa para el abordaje del cáncer se trata de reactivar el sistema inmune, pero usando unos reguladores para encauzar la respuesta inmune, mientras que cuando se emplea la inmunoterapia frente a patologías autoinmunes lo que se persigue es frenar o modular la respuesta inmune para detener el ataque a los tejidos propios que causa esa enfermedad.

Durante la pandemia surgieron las vacunas con ARN en un tiempo récord y esta tecnología se está valorando que podría ser de utilidad para diseñar vacunas frente a otras patologías. ¿Peligran estos avances por la corriente antivacunas existente, por ejemplo, en grandes potencias como Estados Unidos?

Es un gran error no reconocer los logros que han conseguido las vacunas para mejorar la calidad y esperanza de vida de la población. Las vacunas, junto con los antibióticos, son los dos grandes avances de la sanidad del último siglo. Las vacunas con tecnología ARN, como las existentes frente a la covid-19, persiguen que nuestras propias células puedan producir proteínas para generar una respuesta inmunitaria que nos proteja contra ciertas enfermedades y son un gran avance.

¿Se diagnostican cada vez más enfermedades autoinmunes porque esté aumentando la incidencia o porque hay más capacidad de diagnosticarlas?

No hay más casos, sino que se están diagnosticando más porque se conocen autoantígenos que antes no se sabía que existían.

¿Cómo se encuentra la investigación en España estos momentos y cómo se puede evitar la fuga de talentos?

Hace falta más financiación, y además, mejorar el sistema de reclutamiento, para que cuando se vayan investigadores a formarse fuera, seamos capaces de volver a atraerlos, para retener ese talento.

¿En qué nivel estima que se encuentra la investigación biomédica en Córdoba?

En el Imibic de Córdoba hay varios grupos muy potentes en investigación biomédica. Por destacar algún nombre, basándome en criterios puramente objetivables, podría decir el ejemplo del doctor Manuel Tena Sempere, al que hace dos le concedieron el proyecto más competitivo que hay en Europa y son pasos que abren camino a otros investigadores, porque si él lo ha podido hacer otros también podrán conseguirlo.

¿Cómo valora ser merecedor de un Premio Averroes de Oro y también que se haya elaborado un documental sobre usted y que se presenta este jueves 18 de diciembre, a las 18.00 horas, en el Rectorado de la UCO?

Que me den un premio en Córdoba me llena de satisfacción y me causa un profundo respeto y, con respecto al documental, ha sido una iniciativa e idea de Antonio Castro, de Villanueva de Córdoba, junto a la Universidad de Córdoba, que agradezco, pero no tanto por visibilizar mi trayectoria, sino por reflejar la importancia de los estudios científicos, que junto con mi grupo hemos llevado a cabo.