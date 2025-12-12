El IES Lope de Vega brilla en Madrid con su corto 'La Carta' y su mural llega a la final mundial

El IES Lope de Vega de Fuente Obejuna ha logrado un reconocimiento excepcional a nivel nacional e internacional con su cortometraje La Carta, presentado en FOCO 2025. La obra ha sido premiada como Mejor Corto Joven en la IX edición del Festival Internacional para la Memoria Democrática, celebrado en Madrid, un hito que resalta la calidad, el compromiso y la creatividad del alumnado del centro.

El documental, iniciado por estudiantes al finalizar cuarto de la ESO y terminado en primero de Bachillerato, aborda la temática de los campos de concentración en el norte de Córdoba, en pueblos como Los Blázquez o El Valsequillo. Según Javier Goytre, coordinador del proyecto, el trabajo fue completamente voluntario y desarrollado fuera del horario escolar, reflejando la motivación y la iniciativa de los jóvenes. La temática surgió en clase, mientras hablaban y debatían sobre el fascismo, cuando salió el tema de los campos de concentración, alumnas de Los Blázquez quedaron sorprendidas al enterarse de que eso había sucedido en su pueblo y no tenían constancia de ello, así que decidieron investigar. Así, se embarcaron en este proyecto que un par de años después les está dando tantas alegrías.

Proyección internacional y experiencia única

Y el corto llegó hasta Madrid, para participar en dicho festival internacional en el que había otros cortometrajes de nivel profesional y semi-profesional. Esta experiencia sorprendió y motivó al alumnado, al ver su trabajo al mismo nivel que cineastas experimentados. El corto, además de llevarse el primero a Mejor Corto Joven, fue uno de los más votados por el público, destacando su repercusión y el valor de su mensaje.

Alumnado y profesor con el trofeo conseguido por su corto / CÓRDOBA

Goytre subraya que esta experiencia no solo refuerza la autoestima del alumnado, sino que también sirve de ejemplo e inspiración para las futuras generaciones que participen en FOCO. Asimismo, destaca la importancia del reconocimiento por parte de los organizadores del festival, que valoran la participación de jóvenes en iniciativas de memoria histórica y conciencia social.

El mural de FOCO, finalista mundial

Como complemento a la experiencia audiovisual, el mural realizado durante FOCO 2025 ha quedado entre los tres mejores del mes de noviembre, pasando a la final del mejor mural del mundo, cuyo fallo se conocerá el próximo año.