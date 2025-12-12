Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 12 de diciembre de 2025

Teatro

Puesta en escena de ‘3 de 40’

Tras la muerte de la matriarca, sus tres hijas se reúnen en la casa del pueblo. Pepa, la hija menor que vivió y cuidó a su madre hasta sus últimos días, se encuentra ilusionada ante este reencuentro; su intención es recuperar el amor entre las hermanas perdido con los años.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María. 20.00 horas.

Iglesias fernandinas

Concierto de la Orquesta y coro de la Catedral de Córdoba

Dentro del ciclo Otoño en las iglesias Fernandinas, tendrá lugar el concierto Ave María. Dialogi cum Divino, a cargo de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba bajo la dirección de Clemente Mata.Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Iglesia de San Miguel. Plaza de San Miguel. 19.00 horas.

Música de cámara

Concierto del Trío instrumental Intermezzo

El grupo de cámara integrado por Larisa Tedtoeva, piano; Anna Milman, violín y Mikhail Milman, cello interpretarán el Trío Patético en re menor de Mikhail Glinka y el Trío para piano, violín y violonchelo en la menor op. 50 de Tchaikovsky. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. CSM Rafael Orozco. Ángel de Saavedra,1. 18.00 horas.

Música

Concierto de Las Rodes

El grupo andaluz de flamenco-pop originario de Córdoba, formado por las hermanas Amara y Coral Rodríguez Escudero, actuarán en la sala Impala dentro de su gira Hasta que calle el alma tour. Entradas anticipadas: en lasrodes.es

CÓRDOBA. Sala Impala. Chinales, 64 20.30 horas.

Concierto de Las Rodes / Córdoba

Música

Muestra de corales cordobesas

La Coral de la Cátedra Ramón Medina del Real Círculo de la Amistad actuará dentro de la programación de la 33 Muestra de Corales Cordobesas. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal. Ambrosio de Morales. 20.00 horas.

Cusical

Representación de ‘Mamma mía!’

Tras tres temporadas de éxito, el famoso musical vuelve a Córdoba del 4 al 14 de dicimbre. Localidades de 25 a 70 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Gran Capitán, 3. 17.00 y 21.00 horas.

Representación de ‘Mamma mía!’ / Córdoba

VI Jornadas culturales

Córdoba y la convivencia de las tres culturas: ¿mito o realidad?

Los ponentes de la jornada de hoy serán Virginia Luque, historiadora, escritora y gestora cultural, y Robert Lanquar, profesor, escritor e investigador. Moderará el evento Santiago Otero, profesor y escritor.

CÓRDOBA. Federación Peñas Cordobesas. Corto Maltés. 19.30 horas.

Literatura infantil

Sesiones de lectura con ‘La Hora del Cuento’

Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Alcolea (17.30) y Norte (18.00), a cargo, de Lúa y Pura Mayorgas, respectivamente. La asistencia es libre hasta cubrir aforo.

ALCOLEA Y CÓRDOBA. Bibliotecas Municipales Alcolea, y Norte. Pza. de la Cerería s/n y Avda. Cruz de Juárez s/n. 17.30 y18.00 horas.

Espectáculo

‘Sergio Bezos ha llegado a tu ciudad’

Sergio Bezos, cómico conocido por su participación en La Revuelta (RTVE) y por colaboraciones previas en programas como La Resistencia, Ilustres Ignorantes y Vodafone Yu, presenta su primer show en gira, donde comparte sus experiencias vitales desde su peculiar punto de vista.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora, s/n. 20.30 horas.

Presentación libro

‘La vidad que quise’

La escritora Cinthya González presenta su libro La vida que quise. Intervendrá junto a la autora el escritor Fernando Sánchez Mayo. Entrada libre según aforo.

CÓRDOBA. Fundación Miguel Castillejo. Plaza de las Dobles, 1. 19.30 horas.

Música

Recital flamenco con Miguel Ortega

El cantaor Miguel Ortega actúa esta noche acompañado de Manuel Herrera, al toque.