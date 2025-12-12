La gripe se dispara en Córdoba: la tasa se cuadruplica en apenas una semana

La incidencia de gripe se está disparando en Córdoba y, en una semana, la tasa se ha cuadriplicado. La provincia ha pasado de 8,7 casos por cada 100.000 habitantes a 37,1. También se han registrado incrementos significativos en Almería (de 10 a 26,7), Cádiz (de 19,6 a 48,9) y Sevilla (de 11,2 a 41,7), así como en Granada (de 6,7 a 35,3), Huelva (de 9,7 a 25,4), Jaén (de 10 a 30,4) y Málaga (de 10,4 a 26,4).

Los datos han sido dados a conocer por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que ha hecho un repaso a las provincias andaluzas tras anunciar este viernes que Andalucía ha superado en apenas dos meses y medio la tasa de vacunación contra la gripe registrada en toda la campaña del pasado año, con 1,73 millones de andaluces inmunizados. Sanz ha puesto en valor la “sensibilidad y concienciación” de la ciudadanía, especialmente en un momento en el que la comunidad ha alcanzado ya el nivel epidémico del síndrome gripal, situándose en 33,5 casos por cada 100.000 habitantes tras triplicarse en una semana y superar el umbral de 20.

El consejero ha insistido en la importancia de protegerse mediante la vacuna, que ha calificado de “segura, eficaz y gratuita”, y ha destacado el éxito de la iniciativa de los “miércoles sin cita”, a la que se suman los canales habituales de vacunación, según ha recogido Europa Press.

Vacunación sin cita

Además, ha recordado que este sábado se celebrará una jornada extraordinaria de vacunación sin cita en 41 puntos repartidos por centros comerciales y espacios de alta afluencia en toda Andalucía, con el objetivo de “acercar la oportunidad de vacunarse a la población”.

El operativo contará con 41 equipos de enfermería, integrados por 150 profesionales, y funcionará de 11.30 a 19.30 horas. Entre los puntos habilitados se incluyen ubicaciones como la cofradía del Santo Sepulcro de Málaga, el centro comercial Nevada de Armilla (Granada), el centro Alcampo de Linares (Jaén) o las Setas de la Encarnación de Sevilla.

En la provincia de Córdoba, la jornada tendrá lugar en un punto destacado de afluencia: el Mercado Municipal de Abastos de Lucena.