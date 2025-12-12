La Fiscalía investiga la protección de los restos arqueológicos de la ronda Norte

La Fiscalía provincial de Córdoba ha iniciado una investigación sobre la protección de los restos arqueológicos hallados en la obra de la ronda Norte, después de recibir la denuncia presentada por los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba. En una resolución del pasado 24 de noviembre, el Ministerio Fiscal informa del inicio de diligencias de investigación para esclarecer lo ocurrido.

De este modo, la denuncia del PSOE y de Hacemos tuvo lugar después de que el yacimiento de la Arruzafilla recibiera fuertes lluvias el pasado 29 de octubre. En aquella jornada, la ciudad de Córdoba registró 38,8 litros por metro cuadrado.

Estas formaciones políticas entienden que, pese a la recomendación realizada por los arqueólogos, ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Córdoba protegieron adecuadamente los restos de la basílica. Según informó Miguel Ángel Torrico, portavoz del gobierno municipal, la medida se ejecutó el 30 de octubre, cuando el yacimiento ya había recibido fuertes precipitaciones.

La Consejería de Fomento es la promotora de la obra y desde el Gobierno andaluz destacan este viernes que "la postura de la Junta es de plena colaboración con la Justicia, como no puede ser de otra forma, asistiéndola en cualquier cosa que nos pidan".