¿Qué es la Feria Mundial del Queso que acogerá Córdoba en 2026?

Los amantes del queso cordobeses están de enhorabuena. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, anunció ayer con motivo del Debate sobre el Estado de la Ciudad, la celebración de la Feria Mundial del Queso (International World Cheese), un evento para el que la ciudad presentó su candidatura el pasado mes de abril, la única de España, y en el que se hará entrega de los premios internacionales a la calidad quesera más relevantes, los World Cheeses Awards, también conocidos como los Óscar de los quesos. Se trata del evento culinario más importante del mundo para el queso, donde se premia la calidad, se fomenta el comercio y se celebra la pasión por este producto. Se realiza cada año desde 1988, bajo la organización de The Guild of Fine Food.

No es la primera vez que este festival tiene lugar en España. De las 37 ediciones celebradas hasta ahora, tres han tenido lugar en el país, en concreto, en las ciudades de Oviedo, San Sebastián y Las Palmas de Gran Canaria. Este 2025, la cita se ha celebrado en la ciudad suiza de Berna.

En Córdoba, la Feria Mundial del Queso se celebrará en el Centro de Exposiciones, Feria y Convenciones (CEFC), en el parque joyero, en el mes de noviembre de 2026, aunque aún no se han dado a conocer las fechas exactas.

En total, los asistentes podrán degustar hasta 4.000 muestras procedentes de todo el mundo y compartir visita con los catadores profesionales. En concreto, participará una gran variedad de quesos premiados, incluyendo quesos españoles de cabra, oveja y mezcla como Cremositos del Zújar, quesos de El Bosqueño, Queso de La Serena, quesos extremeños; quesos artesanos de diversas regiones, y el ganador mundial Gruyère AOP de Suiza, además de quesos azules argentinos como Estracco Toro Azul. También estarán presentes ganadores de medallas de oro, plata y bronce de queserías como Arteserena, El Gran Cardenal o Quesos Quevedo, entre otros.

Un jurado elegirá el ganador del Óscar quesero

En la competición por los premios, un jurado compuesto en todas sus fases por un total de 300 personas entre científicos y expertos en lácteos realizarán las pruebas para elegir los cien mejores quesos del mundo. De esos cien, se elegirán 16 que deberán ser defendidos públicamente en un acto final por un miembro del jurado, antes de elegir al ganador del 'Óscar' del queso. Los quesos ganadores lucirán en sus etiquetas la referencia de Córdoba, lo que servirá para dar más visibilidad a la ciudad en el exterior.

La elección del ganador es una decisión concienzuda que lleva detrás un proceso muy exigente. Para ello, los quesos se colocan en largas mesas numeradas, sin logos ni envases que puedan influir al jurado y los expertos, entre los que hay maestros queseros, periodistas gastronómicos y chefs, realizan una cata a ciegas. Cada queso recibe una puntuación según su aspecto externo, su textura, al corte, el aroma, el sabor y el retrogusto, entre otros criterios. De ahí salen las medallas de bronce, plata y oro y los premios supergold de entre los que se selecciona finalmente el mejor queso del mundo.

El proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, la Junta y la Diputación de Córdoba, que esperan atraer a más de 20.000 personas en los tres días que dura el certamen. En Andalucía, hay 138 queserías, siendo la comunidad más importante en la producción del queso de cabra.

España ha tenido ya quesos que han sido coronados con ese 'Óscar' quesero como el de la quesería Dehesa de los Llanos. También ha habido queserías andaluzas galardonadas con el premio super oro como los quesos Payoyo y Doña Casilda de Cádiz, las queserías Agammasur de Málaga y la asociación andaluza Quesandaluz.