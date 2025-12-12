Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 12 de diciembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 13 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Antonio Chamorro Hernández
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Francisco Taguas Figueroa
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Juan Alberto Linares Larrea
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Josefa Cañete García
La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de San Rafael.
