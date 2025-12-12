Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los fallecidos en Córdoba el viernes 12 de diciembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 13 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Chamorro Hernández

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Francisco Taguas Figueroa

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Juan Alberto Linares Larrea

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Josefa Cañete García

La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de San Rafael.

