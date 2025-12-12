Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»

Casi 700.000 euros. Esa es la cantidad que dejó ayer el primer premio de La Primitiva en un estanco del barrio de Huerta de Santa Isabel, en Córdoba. Un golpe de suerte que llega, además, en un momento clave: a pocos días del sorteo de la Lotería de Navidad y cuando la ilusión se vende, más que nunca, a contrarreloj.

Es el primer gran premio que reparte esta administración, que lleva cerca de una década despachando lotería, y desde que se conoció la noticia la actividad no ha parado. “Es un chute económico y, sobre todo, emocional”, resume su propietario, Manuel Muñoz, mientras atiende llamadas y observa cómo se suceden los clientes.

El teléfono no para de sonar

El estanco y administración de lotería, ubicado en el centro comercial Alsara, en la calle Diputado Ignacio Gallego, recibió la confirmación del premio en la noche del jueves. Desde entonces, el teléfono “no ha dejado de sonar”. “Ha sido un pelotazo bueno”, reconoce Muñoz. El primer premio ha repartido exactamente 693.454,89 euros correspondientes a la combinación formada por los números 12, 13, 14, 20, 38 y 46, con el 31 como complementario y el 0 como reintegro.

El estanco donde ha sido vendido el premio de La Primtiva. / CÓRDOBA

Aunque por ahora se desconoce la identidad del afortunado, Ana Martín, una de las dependientas, cree tener una intuición. “Puede que haya sido una persona mayor que viene a menudo pidiendo que le pongamos nosotros los números”, comenta mientras despacha sin descanso. “Hoy la cosa no para”, añade con una sonrisa.

La sensación la comparte el dueño del negocio, que asegura llevar más de doce horas atendiendo llamadas. No solo los felicitan, también "nos piden que les reservemos números" para la Lotería de Navidad. Nos dicen: ‘a ver si estáis en racha’”, cuenta entre risas. El premio supone además un alivio de cara al sorteo más importante del año. “Nosotros asumimos el riesgo de sacar muchos décimos y no poder devolverlos, como las administraciones tradicionales. Esto nos viene genial, la gente está animada”, explica. “Nosotros vendemos ilusión, y esto es precisamente eso”.

Un boleto de la primitiva. / Archivo / CÓRDOBA

Un negocio en expansión

El negocio abrió en Miralbaida en 2016, donde ya repartieron premios de entre 70.000 y 80.000 euros. “Algunos agraciados ni siquiera sabían que les había tocado y se enteraban aquí mismo”, recuerda Muñoz. En febrero de 2024 decidieron trasladarse a Huerta de Santa Isabel y apostar por un servicio 24 horas. “Queríamos sumarnos a una zona en expansión y darle un giro al negocio”, explica, con la idea de llegar tanto a los vecinos como a quienes pasan de manera ocasional.

Ahora, este premio supone un impulso en todos los sentidos. “No solo a nivel económico o de reconocimiento, también emocional”, concluye Manuel Muñoz. “Estamos muy, muy contentos”.