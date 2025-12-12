El coronel Ignacio Armada de Losada asume el mando del Regimiento de Infantería La Reina 2 en Cerro Muriano

La Base de Cerro Muriano ha acogido este viernes la toma de mando del coronel Ignacio Armada de Losada como nuevo jefe del Regimiento de Infantería La Reina 2, en un acto castrense que ha estado presidido por el general jefe de la Brigada Guzmán el Bueno X, Fernando Ruiz. El coronel Armada releva en el cargo al coronel Manuel Navarro.

La ceremonia militar se ha desarrollado en la explanada Cervantes, con los componentes del Regimiento formados y la asistencia de numerosas autoridades civiles y militares. Durante la parada, se ha escenificado el relevo de mando cuando el coronel Navarro ha ordenado a la fuerza “sobre el hombro”, para que, seguidamente, el coronel Armada mandara “descansen armas”. A continuación, Navarro ha hecho entrega del guion del Regimiento, símbolo del traspaso de la responsabilidad en el mando y custodia de su historial.

En sus primeras palabras como jefe del Regimiento, el coronel Ignacio Armada ha agradecido la confianza depositada en él, expresando la ilusión y el respeto con el que asume esta nueva responsabilidad. Asimismo, ha tenido palabras de reconocimiento para su antecesor, al que ha agradecido su dedicación y trabajo al frente de la unidad. “Espero estar a tu altura y a la de todos y cada uno de sus miembros; tu ejemplo será una referencia durante mi mando”, ha señalado.

Dirigiéndose a los integrantes del Regimiento La Reina, Armada ha manifestado su compromiso de mandar con lealtad y justicia, entregándose “en cuerpo y alma” a la unidad y facilitando al máximo la preparación y el adiestramiento. Igualmente, ha subrayado su apoyo a las aspiraciones profesionales y necesidades personales del personal bajo su mando, al tiempo que ha pedido “ilusión y entrega en el día a día, con optimismo y alegría”, con especial atención a las tareas de mantenimiento del material.

Firma de cédula del coronel Armada. / Kico Romero

Previamente, en la Sala de Bandera del Regimiento, el general Fernando Ruiz ha presidido el acto oficial de toma de posesión, en el que el coronel Ignacio Armada de Losada ha jurado el cargo y firmado la cédula de toma de mando.

Trayectoria profesional

Según ha informado el Ministerio de Defensa en una nota de prensa, el coronel Ignacio Armada de Losada nació en Toledo en 1973 e ingresó en la Academia General Militar con la 53 promoción, obteniendo el empleo de teniente en 1998. En los empleos de teniente y capitán estuvo destinado en el Tercio Don Juan de Austria 3º de La Legión y en la Bandera de Cuartel General de dicha unidad.

En 2009 ascendió a comandante, prestando servicio en el Cuartel General del Mando Componente Terrestre de la OTAN en Madrid y en el Estado Mayor del Ejército. Como teniente coronel mandó el Batallón de Infantería Motorizado Zamora, de la BRILAT, y posteriormente fue destinado al Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra, además de ejercer funciones en la Representación Militar Permanente de España ante los Comités Militares de la OTAN y la UE. En septiembre de 2025 promocionó al empleo de coronel.

Está diplomado en Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, posee el curso de Alta Gestión Logística y el de Mando de Unidades Paracaidistas, entre otros. Ha participado en ocho misiones internacionales en Kosovo, Macedonia del Norte, Iraq, Líbano, Afganistán y Mali, y cuenta con diversas condecoraciones nacionales e internacionales. Habla inglés, está casado y es padre de tres hijas.