Más cordobeses con seguros privados: uno de cada cuatro tiene ya póliza de salud

Durante la última década ha crecido de forma significativa la cifra de personas que en la provincia de Córdoba cuentan con una póliza de salud privada, de forma que, según los datos de 2024, facilitados por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), ahora mismo prácticamente uno de cada cuatro cordobeses cuenta con un aseguramiento sanitario no público, el 23,63% del total de la población.

Este porcentaje sitúa a Córdoba algo por encima de la media andaluza (23,06%), pero más de dos puntos por debajo de la media nacional, 25,86%. El presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Médicos de Córdoba (Asempur), Ginés Delgado, señala que el aumento de la contratación de estos seguros en Córdoba no implica que «la medicina privada esté experimentando un auge en Córdoba», ya que precisa que lo que ha aumentado fundamentalmente es la contratación de seguros y la apertura de clínicas dentales, así como centros de rehabilitación y fisioterapia y de dietética y nutrición que incluyen a veces realización de actividad deportiva.

El presidente de Asempur, Ginés Delgado. / CÓRDOBA

Madrid, a la cabeza de España en seguros privados

Las cifras de Unespa recogen que en España, las comunidades autónomas con mayor número de personas con seguro privado de salud con respecto a la población total fueron en 2024 Madrid, con casi el 40% de asegurados privados (39,36%), seguida de Ceuta (36,6%), Cataluña (33,34%) o Baleares (32,2%), mientras que las regiones con menos personas con póliza privada fueron Murcia (13,91%) o Cantabria (15,19%).

Llama la atención que Extremadura, con un 16,98% de asegurados, y Castilla La Mancha, con un 18,73%, regiones que limitan en parte con Córdoba, tengan porcentajes de personas con póliza de salud bastantes más bajos que en Andalucía, lo que propicia que desde hace años sean potenciales clientes de la sanidad privada de Córdoba y andaluza.

Un 10% más de asegurados en la última década en Córdoba

El porcentaje de personas que tiene contratado un seguro de salud privado en la provincia cordobesa ha aumentado casi 10 puntos en solo una década en Córdoba, pasando del 14,36% que había en 2015 (113.964 personas) al 23,63% de 2024 (182.733 asegurados), lo que suma 68.769 clientes más.

Más de 182.000 cordobeses cuenta con seguro privado de salud. / GEORGIY DATSENKO

El mayor incremento en la contratación de aseguramiento privado de salud de los diez últimos años se concentró en Córdoba durante la pandemia, entre 2020 y 2022, periodo en el que cerca de 27.000 personas suscribieron una póliza.

Con estos datos, Córdoba se situó en 2024 como tercera provincia de Andalucía en la que más personas tienen un seguro de salud privado, solo detrás de Málaga, que ocupa el primer lugar, con un 30,86% del total de población, y Sevilla, el segundo puesto, con un 26,54%. Por contra, Jaén es la que registra un porcentaje más bajo, solo un 15%.

Suben los asegurados en Córdoba y bajan los mutualistas

Mientras que en el último año siguió creciendo la cifra de cordobeses con seguro privado, la cifra de mutualistas de Muface descendía. Hasta junio de este año más de 500 mutualistas de Muface en Córdoba habían abandonado esta mutualidad para pasarse al sistema sanitario público, debido a la crisis que se vivió entre finales de 2024 y primeros de 2025 por los problemas para renovar el concierto sanitario entre el Estado y las aseguradoras que dan servicio a los titulares y beneficiarios de Muface.

Fuentes del CSIF indican que también ha pesado entre quienes han dejado Muface para irse a la sanidad pública los «recortes» en los cuadros médicos de las aseguradoras que prestan asistencia a los mutualistas de Muface, que son ya solo Asisa y Adelas.

Así, por ejemplo, CSIF hizo referencia antes del verano a la reducción del cuadro médico de Adeslas en Córdoba para los mutualistas en el hospital Cruz Roja, así como en otros centros sanitarios privados de Puente Genil o Lucena.

Edificio de Muface. / CÓRDOBA

Demandas de Asempur y del Colegio de Médicos de Córdoba

El presidente de Asempur, entidad nacida hace más de 30 años en el seno de la Confederación de Empresarios de Cordoba (CECO) y que representa a 12 centros y clínicas privadas de la provincia, entre los que se encuentran el hospital QuirónSalud y el hospital Arruzafa, reivindica que más centros sanitarios privados se vinculen a Asempur para ganar hasta un 50% de representatividad, frente al 10% actual, y poder hacer fuerza a la hora de recibir mejores contraprestaciones de las aseguradoras.

«Desde hace décadas los honorarios que recibimos por atender a pacientes con seguro de salud privado son muy reducidos y no se han actualizado al coste de los precios (por ejemplo, nos pagan 6 euros por una sesión de fisioterapia que recibe quien tiene una póliza, cuando si fuera una asistencia estrictamente privada le costaría al paciente unos 40 euros. Cuando se renovó el convenio con Muface a las aseguradoras se les subió un 40% la financiación, pero en los centros que damos la asistencia esa subida apenas ha repercutido entre un 5% y un 7%», critica Ginés Delgado.

Crece la lista de espera también en la sanidad privada

Delgado y el representante de la sección de médicos en ejercicio privado del Colegio de Médicos de Córdoba, Julián Garrido, coinciden en que la creciente oferta de seguros baratos está contribuyendo al incremento de aseguramientos que se viene constatando en Córdoba en los últimos años. Sin embargo, ambos opinan que el mayor número de seguros suscritos no está repercutiendo en más beneficio para las clínicas y centros sanitarios que tienen acuerdos con las aseguradoras, a pesar de que los beneficios de estas compañías no paran de crecer. Asempur y el Colegio de Médicos comparten que "si no fuera por los pacientes privados sin póliza, muchos centros sanitarios privados ya habrían cerrado".

Julián Garrido recalca que se da la circunstancia de que está habiendo lista de espera también en la sanidad privada, debido al mayor número de personas con póliza de salud y a que estos asegurados privados acuden a la sanidad privada por la mayor tardanza en poder hacerse pruebas o ser atendidos en consulta en la sanidad pública, así como por la mayor disponibilidad horaria en lo privado.

Una mujer en una consulta médica en un hospital. / El Correo

Valoración de Unespa

Por otra parte, preguntada Unespa por el crecimiento progresivo en la contratación de seguros en Córdoba, estima que «las necesidades de salud de una sociedad son muy extensas y, entre tanto, los recursos disponibles, son limitados. Por esta razón, hay que tener presente que la sanidad pública y la privada no son rivales, sino que se complementan». «Los seguros médicos tienen éxito porque se comercializan a precios competitivos y accesibles, la oferta disponible es amplia y plantea características diferenciales. Los seguros de salud ofrecen tratamientos innovadores. Permiten contar con opciones terapéuticas complementarias y acceder al especialista rápidamente, ofrecen coberturas complementarias como la asistencia bucodental, suelen tener cobertura en el extranjero, etc. Estas ventajas han motivado el crecimiento sostenido de la facturación del seguro de salud en las últimas tres décadas», defiende Unespa.